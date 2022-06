ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022/ Pochi dati in arrivo

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 25.000

Non vi sono di fatto dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Da segnalare il fatto che alle 10:00 l’Istat diffonderà le stime sull’andamento dell’economia nel 2022 e nel 2023, mentre alle 11:00 fornirà una previsione sull’andamento dell’Ipca, l’indice dei prezzi al consumo depurato dalle componenti energetiche. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con durata fino a un anno.

Spread Btp Bund/ Oggi il differenziale diminuisce dell'1,88%

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,65% a 24.565 punti. Sul listino principale si è messa in luce Iveco con un +4%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+2%), Banca Generali (+3%), Banca Mediolanum (+2,4%), Bper (+3,6%), Campari (+2,2%), Enel (+2,1%), Exor (+2%), Fineco (+3%), Intesa Sanpaolo (+3,2%), Nexi (+3,8%), Pirelli (+2,1%), Prysmian (+2,1%), Unicredit (+2,6%) e Unipol (+2,3%). Interpump ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Atlantia (-0,1%) e Leonardo (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso sopra i 219 punti base.

Quotazione oro/ Prezzi al grammo e all'oncia oggi 6 giugno 2022

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Criptovalute/ Il mercato recupera quasi il 3%

© RIPRODUZIONE RISERVATA