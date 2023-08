ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023/ Iveco a +5,3%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:45

La Borsa italiana cede l’1% e sul listino principale troviamo in rialzo solamente Iveco (+5,3%), Leonardo (+0,1%), Saipem (+0,6%) e Unicredit (+0,3%). I ribassi più ampi sono quelli di A2A (-1,3%), Amplifon (-0,7%), Azimut (-1,5%), Banca Generali (-1,4%), Banca Mediolanum (-1,8%), Banco Bpm (-1,5%), Bper (-1,6%), Campari (-0,8%), Cnh Industrial (-0,8%), Diasorin (-1,8%), Enel (-1,1%), Eni (-0,5%), Ferrari (-1,4%), Fineco (-2,1%), Generali (-1,2%), Hera (-1,2%), Interpump (-1,5%), Intesa Sanpaolo (-1,3%), Italgas (-1%), Mediobanca (-1,1%), Moncler (-1,7%), Mps (-0,9%), Pirelli (-1,7%), Poste Italiane (-1,4%), Prysmian (-1,1%), Recordati (-1,9%), Snam (-0,9%), Stellantis (-2%), Stm (-0,7%), Telecom Italia (-0,8%), Terna (-1,3%) e Unipol (-1,3%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,10, mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 163 punti base.

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Sono pochi i dati macroeconomici in agenda quest’oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo di luglio. Alle 14:15 dagli Usa arriverà la stima dei nuovi occupati di luglio. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Banco Bpm, Bper, Ferrari, Iveco, Telecom Italia, Tenaris, Anima, Datalogic, Ediliziacrobatica, Eurogroup Laminations, Ferretti, Fnm, Igd, Safilo, Technogym, Tinexta e Wiit.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,97% a 29.356 punti. Sul listino principale si è messa in luce Iveco con un +1,6%. Hanno chiuso la seduta in rialzo anche Campari (+0,7%), Cnh Industrial (+0,8%), Inwit (+0,1%), Leonardo (+0,9%), Pirelli (+0,6%), Prysmian (+0,9%) e Telecom Italia (+1,5%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -6,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-2,3%), Banca Mediolanum (-3,8%), Diasorin (-3,2%), Moncler (-2,8%), Mps (-3,4%) e Recordati (-3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 162 punti base.

