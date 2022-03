ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022/ Nuove trimestrali

PIAZZA AFFARI MIRA A QUOTA 25.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola di marzo, mentre alle 14:00 quella tedesca. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il fatturato dell’industria a gennaio, mentre un’ora più tardi l’indice dei prezzi alla produzione di febbraio. Alle 11:00 Eurostat farà conoscere l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese a marzo. Alle 14:15 sapremo la stima di nuovi occupati negli Usa a marzo. Alle 14:30 toccherà al Pil Usa del quarto trimestre 2021 e alle 16:30 alla variazione settimanale di scorte di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di Btp con durata fino a 10 anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Alfio Bardolla, Arterra Bioscience, BF, Clabo, Cofle, Convergenze, Copernico, Cyberoo, Defence Tech, Digital Value, Esaumotion, Fabilia, Farmaè, Fervi, Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm, Finlogic, Giglio Group, Igeamed, Ilpra, Labomar, Longino & Cardenal, Marzocchi Pompe, Medica, Meglioquesto, Prismi, Radici, Renergetica, Rosss, SS Lazio, Sol, Spindox, Ucapital24 e Vimi Fasteners.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 29 MARZO 2022/ Chiusura a +2,41%

Ieri il Ftse MIb ha chiuso in rialzo del 2,41% a 25.307 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +7,5%. Superiori ai tre punti e mezzo percentuali anche i rialzi di Amplifon (+6,3%), Banco Bpm (+5,3%), Bper (+5,9%), Diasorin (+6,7%), Exor (+4,3%), Interpump (+5,7%), Intesa Sanpaolo (+5,7%), Iveco (+4,2%), Moncler (+5,6%), Nexi (+4,8%), Pirelli (+5,1%), Recordati (+4,3%) e Stellantis (+6,6%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Eni (-1,3%), Generali (-2%), Leonardo (-2,3%), Snam (-1,7%), Telecom Italia (-0,1%), Tenaris (-2,7%) e Terna (-3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 149 punti base.

