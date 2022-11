ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022/ Verso quota 24.500

NUOVE TRIMESTRALI A PIAZZA AFFARI

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione tedesca di ottobre. Alla stessa ora dalla Gran Bretagna arriveranno il Pil del terzo trimestre e la produzione industriale di settembre. Alle 16:00 dagli Usa giungerà l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo al mese di novembre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2035. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di B&C Speakers, Banca Finnat, Banca Sistema, Centrale del Latte d’Italia, Digital Bros, Emak, Erg. Fila, Ilbe, Immsi, Masi Agricola, Mondo Tv, Newlat Food, Openjobmetis, Pierrel Poligrafici Printing, Prima Industrie, Tamburi IP e Zucchi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,58% a 24.394 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +9,6%. Superiori ai tre punti e mezzo percentuali anche i rialzi di A2A (+4,7%), Amplifon (+6%), Azimut (+7,7%), Banca Generali (+4,7%), Campari (+3,9%), Enel (+4%), Interpump (+4,9%), Inwit (+4,4%), Moncler (+6,1%), Poste Italiane (+4,3%), Prysmian (+5,2%), Stm (+7,9%) e Telecom Italia (+5,2%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Banco Bpm (-1,8%), Cnh Industrial (-0,1%), Eni (-1,3%), Leonardo (-1,46%) e Saipem (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 200 punti base.

