ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023/ Sguardo ai 28.000

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA DELLA SETTIMANA

La settimana si chiude con diversi dati macroeconomici in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione tedesco di gennaio e le vendite al dettaglio in Gran Bretagna a gennaio. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione francese di gennaio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi all’importazione di gennaio. Alle 16:00 toccherà al leading indicator di gennaio sull’economia americana. A mercati chiusi è attesa la decisione di Dbrs sul rating sovrano della Spagna. Da Francoforte sono attese le trimestrali di Allianz e Daimler, mentre a Piazza Affari quelle di Bb Biotech e Digital360.

Freni (MEF): “nuovo Btp per premiare risparmio”/ “Acquisto facile con home banking”

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,16% a 27.853 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +8%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,4%), Bper (+3,1%), Fineco (+2,8%), Intesa Sanpaolo (+2,2%), Leonardo (+2,2%), Pirelli (+3,4%), Telecom Italia (+2,5%) e Unicredit (+4,3%). Inwit ha fatto peggio di tutti con un -0,8%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Enel (-0,2%), Erg (-0,1%), Generali (-0,2%), Interpump (-0,5%), Snam (-0,1%) e Terna (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto a 186 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023/ Chiusura a +1,16%

BORSE & MERCATI/ Il vero problema dei Btp che lo spread non vede

