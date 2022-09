“Andrè Onana ha il fuoco dentro”/ Il preparatore: “È fra i migliori tre al mondo”

Yvan Castillo, preparatore dei portieri, ha parlato con TuttoSport di Andrè Onana, uno dei portieri da lui seguiti: “È tra i migliori tre al mondo”. Il preparatore dei portieri lo ha seguito durante la sua squalifica con l’Ajax e si è anche confrontato con l’ex giocatore di Barcellona ed Inter, oltre che della nazionale camerunense, Samuel Eto’o: “Andrè, secondo il pensiero di Eto’o, è uno dei tre migliori del mondo nel suo ruolo. Io sono d’accordo con lui, Onana è un portiere con capacità incredibili e l’età giusta per diventare ancora più forte: è già stato nominato al pallone d’oro e le sue abilità sono state riconosciute pubblicamente anche da Oliver Kahn“, dice Castillo.

Lo stesso Castillo ha rivelato da quanto conosce il portiere del Camerun, oggi in forza all’Inter: “Lo seguo da sempre, dalla sua prima tappa a Barcellona. Mi è sempre piaciuto osservare i portieri giovani, dal grande potenziale. Già allora Andrè si allenava con Messi, Iniesta, Xavi e compagnia”. Un grande portiere ma anche una grande persona fuori dal campo dice Castillo: “Un ragazzo speciale. Quando trascorri un giorno dopo l’altro con lui ti rendi conto di che tipo di ragazzo sia. Umile, lavoratore. Ha dimostrato il suo valore in Olanda, dove ha vinto tutto con l’Ajax, ha raggiunto le semifinali di Champions League. La sua migliore caratteristica? La rapidità ed inoltre si fa notare perché è forte nell’uno contro uno. È competitivo, ha carattere e personalità”.

Yvan Castillo ed il primo ricordo su Onana

Yvan Castillo, preparatore dei portieri, ha ricordato il primo momento di Andrè Onana che lo colpì quando lo conobbe: “Il giorno in cui arrivò col suo sorriso al Futbol Salou. Avevo voglia di allenarsi duramente. Mi sorprese sia in palestra che sul campo. Registrammo con due differenti telecamere e da diversi angoli tutta la sessione di allenamento: alla fine mi chiese il perché e se sarebbe stato sempre così. Apprezzo quando i giocatori mostrano interesse nei dettagli“. Da quel giorno sono passati molti anni, eppure Onana sorprende ancora Castillo. Il preparatore dei portieri racconta la trattativa che ha portato il portiere del Camerun a passare dall’Ajax all’Inter: “Gli brillavano gli occhi; sapeva quanto fosse importante per la sua carriera. Per me ormai Andrè è un amico fidato”.

Partito titolare contro il Bayern Monaco in Champions League ed anche nella successiva partita contro il Viktoria Plzen, Castillo dice la sua sulla prestazione di Andrè Onana: “Contro il Bayern Monaco gli sono arrivati molti tiri. Nonostante buona prova personale, conta il risultato di squadra: questa è la mentalità giusta. Contro il Plzen invece è stato un match diverso, ma Andrè ha dimostrato concentrazione durante la partita. Questo ragazzo ha il fuoco dentro”. Conclude Castillo raccontando un aneddoto su Onana ai tempi dell’Ajax: “In allenamento avevamo programmato tre cicli con gli irrigatori in modo che l’erba fosse sempre in condizioni ottimali per far scorrere la palla. Ma lui, tra un esercizio e l’altro, prendeva la canna e bagnava personalmente il campo. Gli dissi: “Oltre alla formazione diventerai un esperto in giardinaggio”. E fu così che l’ultimo giorno gli consegnammo un diploma, era il suo master”.











