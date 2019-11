Andrea Bellantoni e Alex Djordjevic, lite a Il Collegio?/ Un video annuncia il peggio

Si riaprono le porte del Collegio di Rai2 per una nuova e particolarmente agitata puntata. Chi ha seguito l’ultimo appuntamento sa infatti che alla ben nota classe si sono aggiunti due elementi: Chiara e Andrea, due fidanzatini che hanno chiesto al preside la possibilità di partecipare al format. Un arrivo che ha destabilizzato un po’ il gruppo che non ha infatti subito accolto al meglio i due nuovi arrivati. Il promo della puntata de Il Collegio 4 in onda questa sera ci preannuncia che Andrea Bellantoni avrà ulteriori problemi. Il nuovo arrivato non ha attirato le simpatia di tutti e ha già beccato una bella strigliata dal professor Maggi per il suo comportamento che oggi potrebbe scatenare le ire di un compagno di classe: Alex Djordjevic.

Andrea Bellantoni e Alex Djordjevic, rissa al Collegio 4?

Il promo che svela alcune delle immagini della puntata de Il Collegio 4 in onda questa sera preannuncia infatti una lite, e anche piuttosto accesa, tra Andrea Bellantoni e Alex Djordjevic. Nelle brevi immagini i due ragazzi sono in classe, nel corso di una lezione della professoressa Petolicchio, e sono faccia a faccia, l’uno con le mani addosso all’altro come in una rissa. È proprio la Petolicchio a richiamarli all’ordine, invitando a smetterla. Ma cosa avrà scatenato questo contro tra i due allievi del Collegio? Si tratta soltanto di uno scherzo o stasera accadrà realmente qualcosa di grave a tal punto da scatenare una rissa tra i due allievi? Non ci resta che attendere la nuova puntata per scoprirlo.

