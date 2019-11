ANDREA BOCELLI E IL FIGLIO MATTEO/ Video Iene, intervista doppia: “Odio di te che..”

Andrea Bocelli e il figlio Matteo sono i protagonisti dell’intervista doppia che andrà in onda oggi a “Le Iene Show”. Il programma di Italia Uno, nel presentare l’appuntamento con il grande artista toscano e il figlio, col quale ha preso a duettare da un po’ di tempo a questa parte, ironizza sul fatto che pur avendo Bocelli senior incontrato tutti i potenti della terra, da Papa Francesco alla Regina Elisabetta, oggi “dovrà sottoporsi a uno dei momenti più difficili della sua carriera: l’intervista doppia de Le Iene”. Ma quali saranno gli argomenti toccati? Sbaglia chi pensa che la trasmissione Mediaset perderà il suo tocco graffiante dinanzi al caratteristico aplomb di Bocelli padre. Gli argomenti scottanti toccati saranno tanti: a partire dal sesso fino alle cose che l’uno non sopporta dell’altro.

Andrea Bocelli e il figlio Matteo: video Iene, intervista doppia

Dal video anticipazioni dell’intervista doppia ad Andrea Bocelli e al figlio Matteo si evince che i due non se le manderanno a dire. Il papà dice rivolto al figlio: “Cosa non sopporto di te? Mi fa arrabbiare che sei lento, nella vita bisogna essere più spicci”. Matteo dal canto suo replica sostenendo che il difetto più grande del babbo è che “non mantiene mai i segreti”. La premura del padre per il futuro del figlio si evince anche in un’altra occasione, quando gli consiglia di “impegnarsi di più”. Matteo a sua volta consiglia al padre di studiare però con maggiore impegno i testi delle canzoni pop, “li sbagli sempre!”. Il salto generazionale viene fuori con grande evidenza soprattutto alla domanda: “C’è qualcosa che non gli hai mai detto?”, Bocelli padre risponde saggiamente: “No, gli ho detto tutto ciò che gli dovevo dire”, mentre Bocelli figlio si arrischia in uno scherzoso “babbo, aspetto un figlio!”…

