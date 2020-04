Andrea Bocelli e Veronica Berti/ “Sono fortunatissima perché lui è molto romantico…” (Domenica In)

Pubblicità

Andrea e Veronica Bocelli sono tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il programma di successo condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio dalle ore 14.00 su Raiuno. Il tenore e la moglie tornano a collegarsi con la zia Mara per raccontare come stanno trascorrendo questi giorni di isolamento forzato per via dell’emergenza sanitaria da Coronvirus. Come tutti, anche Andrea Bocelli e la consorte Veronica Berti sono a casa in quarantena trascorrendo queste giornate con i propri figli. “La nostra quotidianità è molto simile a quella di tutti – ha raccontato il tenore durante il primo collegamento avuto due settimane fa proprio con la zia Mara confessando – “poltriamo abbastanza, io soprattutto, Veronica no, ma io sì, un po’ poltrisco”. Dall’amore tra Andrea e Veronica è nata la piccola Virginia di soli 6 anni, anche se Bocelli ha anche altri due figli: Matteo e Amos nati entrambi dal primo matrimonio con Enrica Cenzatti. L’amore tra i due è scattato quasi per caso con Veronica che, durante un’intervista rilasciata alla stampa, ha rivelato: “sono fortunatissima perché Andrea è molto romantico: ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti”.

Andrea e Veronica Bocelli insieme in quarantena

Un amore importante quello nato tra Andrea e Veronica Bocelli. Nonostante la differenza di età, lei ha 25 anni in meno del tenore italiano, Bocelli ha capito sin dal primo istante che Veronica sarebbe diventata la donna della sua vita. “È diventata la donna della mia vita dal primo contatto in quella festa a Ferrara: compagna, amica, amante” ha dichiarato il tenore italiano dalle pagine di Vanity Fair; un amore che ha poi spinto la coppia a sposarsi nel 2014. L’incontro con Veronica è stato importantissimo per l’artista che sentimentalmente non se la passava alla grande: “Veronica mi ha stroncato “la carriera”. Ci siamo sposati, e ci amiamo moltissimo”. Non solo, il tenore italiano apprezzato ed amato in tutto il mondo, ha anche rivelato come Veronica l’abbia salvato dal libertinaggio: “era diventata una droga. Tutte le sere hai bisogno di riuscire nel tuo obiettivo. La sera che non ci riesci, stai male”. Andrea e Veronica condividono, non solo la vita privata, ma anche quella lavorativa visto che la donna si occupa della gestione della fondazione benefica “Andrea Bocelli” che si occupa di progetti di beneficenza in tutto il mondo: ” provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata. È molto competitivo. Quando gli hanno detto che a 50 anni non poteva imparare a fare surf, ci ha fatto un’estate sul surf”.



