Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus/ Quasi asintomatico, oggi ha donato il plasma

Anche Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus: si legge sul Corriere della Sera, che riporta la notizia della presenza del tenore presso l’ospedale Cisanello di Pisa, precisamente al centro prelievi per donare il plasma ai fini dello studio. Cosa che naturalmente riguarda la cura del plasma iperimmune, che tanto ha fatto e fa discutere e per la quale è necessario il sangue di chi sia stato contagiato dal Covid-19 e sia poi guarito. Cosa che è successa Bocelli: intercettato fuori dall’ospedale dai giornalisti, ha rivelato di aver effettivamente contratto il virus ma di essere stato praticamente un asintomatico. Il cantante infatti ha avuto solo qualche linea di febbre, niente di che; come lui anche la moglie (anche lei ha donato il plasma) e i due figli, ma l’intera famiglia è uscita dall’esperienza senza alcun problema.

ANDREA BOCELLI, I CONCERTI RINVIATI

Tanto che Andrea Bocelli, come noto, è stato il grande protagonista del concerto di Pasqua: eseguito in solitaria sul sagrato del Duomo di Milano e trasmesso in diretta su YouTube, lo scorso 12 aprile. Sono invece tre gli spettacoli che non andranno in scena nella loro data originaria. Quello delle Terme di Caracalla (Roma) il 21 giugno è già stato posticipato di un anno esatto, e si terrà dunque nel 2021; il doppio show di Lajatico (città natale del tenore) presso il Teatro Silenzio si sarebbe dovuto tenere il 24 e 26 luglio e il rinvio lo ha piazzato al 22 e 24 luglio dello stesso mese, ovviamente un anno più tardi, mentre rimane da fissare la data di piazza Castello a Marostica (provincia di Vicenza), originariamente calendarizzato il 16 settembre.



