Andrea Bocelli, concerto di Pasqua nel Duomo di Milano/ Scaletta e diretta streaming: “pregheremo insieme”

CONCERTO DI PASQUA DI ANDREA BOCELLI NEL DUOMO DI MILANO

Andrea Bocelli in concerto è uno degli eventi più attesi della Santa Pasqua 2020. Il tenore, su invito della città e del Duomo di Milano, grazie all’ospitalità dell’Arciprete e della Veneranda Fabbrica del Duomo, si esibirà da solo, accompagnato da Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale. Senza la presenza del pubblico come prevere la normativa per l’emergenza coronavirus. In un Duomo vuoto, Andrea Bocelli, con la sua voce, famosa in tutto il mondo, canterà lanciando un messaggio di pace e speranza nel giorno della “festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita”. Il concerto non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva. Tuttavia, lo spettacolo potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del tenore. Lo show comincerà alle 19 ora italiana, unendo in un abbraccio virtuale tutti i Paesi del mondo in un momento particolarmente difficile per tutti a causa della pandemia da Covid 19.

ANDREA BOCELLI: “IL MIO INTENTO E’ PREGARE INSIEME”

La locandina che pubblicizza il concerto di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano dice “Music for hope”. La voce del tenore sarà dunque la rappresentazione della speranza in una Pasqua diversa e particolare in cui mancherà il calore del contatto umano. Attraverso la voce di Bocelli, tutte le persone nel mondo, si sentiranno parte di un abbraccio virtuale. “Quest’anno il giorno di Pasqua sarà diverso per tutti noi. La gioiosa serenità che lo accompagna è fortemente turbata dalla pandemia che stiamo vivendo. Sono certo che la straordinaria voce di Bocelli sarà l’abbraccio che ci manca in questi giorni, un abbraccio forte, speciale, capace di scaldare il cuore di Milano, dell’Italia e del mondo”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L’intento di Bocelli, invece, è portare tutto il mondo a pregare attraverso la musica. “Il canto può essere una forma di preghiera. Ed è questo il mio obiettivo, il mio intento: pregare insieme. Pregare, nella casa di Dio e nel giorno della principale solennità cristiana, affinché possiamo superare quanto prima questo periodo drammatico, ripartendo con una nuova consapevolezza“, ha spiegato Bocelli e Il fatto quotidiano.

LA PROBABILE SCALETTA DEL CONCERTO DI PASQUA DI ANDREA BOCELLI

Quali canzoni regalerà al suo pubblico Andrea Bocelli nell’affascinante cornice del Duomo di Milano? A svelare qualche anticipazione è lo stesso tenore. “Alla fine ho selezionato due invocazioni mariane, l’“Ave Maria” di Bach/ Gounod e il “Santa Maria” di Mascagni, il celeberrimo inno eucaristico “Panis Angelicus” musicato da César Franck ed una pagina rossiniana, quel “Domine Deus” dalla Petite Messe solennelle che propone una diversa tipologia di devozione, virtuosistica ma altrettanto credibile e intensa. Infine, “Amazing Grace”, celeberrimo inno cristiano di ringraziamento, concepito nel ‘700 e ispirato da una conversione”, ha detto il teno a Il Fatto Quotidiano.



