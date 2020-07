Andrea Bocelli/ “Ho violato il lockdown: mi sono sentito umiliato e offeso”

«Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino»: così Andrea Bocelli ripercorrendo i mesi di lockdown per l’emergenza coronavirus. Il celebre tenore, tra le celebrità colpite dal virus, oggi ha preso parte al convegno “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti” organizzato al Senato ed ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sollevato il dibattito sui social network. Bocelli ha criticato aspramente il divieto di uscire di casa imposto dal Governo per tentare di arginare la pandemia, confessando di «aver in certi casi disobbedito volontariamente»: «Non mi sembrava né giusto né salutare: ho una certa età ed ho bisogno di sole e di vitamina D».

Andrea Bocelli ha poi rivelato di aver contattato numerosi politici all’inizio del lockdown – da Renzi a Salvini, passando per Silvio Berlusconi – al fine di tentare di creare un fronte universale. Il tenore ha chiamato chi considera «persone di buon senso» con l’obiettivo di porre fine al lockdown, evidenziando poco dopo: «Non posso pensare alla celerità con la quale sono state chiuse le scuole e con la quale si sono riempite le discoteche». Il tenore ha invitato i presenti a rifiutare di seguire questa regola: «Prendiamo libri, giriamo, conosciamoci, parliamo e dialoghiamo».

Al convegno sopra citato hanno partecipato numerose personalità del mondo politico, ma anche esponenti del mondo sanitario (Zangrillo) e costituzionalisti (Guzzetta, Cassese). Tra i presenti anche Matteo Salvini, che è apparso senza mascherina nonostante i richiami di un funzionario. «Non ce l’ho e non la metto», il commento del ministro dell’Interno riportato dal Corriere della Sera. Anche in questo caso si è acceso il dibattito sul web, queste le parole del dem Andrea Orlando: «Il posto del complottista era rimasto (momentaneamente?) libero. Ci si è seduto subito Salvini».



