Andrea Bocelli: “Messi all’Inter? Un sogno”/ “Non mi stupirei se..”

In vista della prossima finestra di calciomercato non sono certo i pochi i sogni dei tifosi nerazzurri e sono pure sogni ben grandi, difficili da realizzare, come quello di portare all’Inter Lionel Messi. Un’ipotesi certo che al momento pare più fantasiosa che reale, ma che pure è tornata di moda, dopo le parole delle presidente nerazzurro Moratti, e che pure tiene banco anche oggi dopo le ultime dichiarazioni di Andrea Bocelli, tifosissimo nerazzurro. Intervenuto ieri infatti in diretta Instragram con il giornalista e conduttore sportivo Pierluigi Pardo, il tenore di fama mondiale, che ci ha pure commossi il giorno di Pasqua con un concerto al Duomo di Milano, ha ammesso di sognare l’approdo della star del Barcellona allo spogliatoio di Antonio Conte. “Messi? E’ un sogno che non è neanche lecito fare però dopo che ho visto quello che ho visto succedere in Italia, allora può anche succedere che Messi venga all’Inter” le parole del cantante. In questi giorni dove il mondo del calcio è stato scombinato per l’emergenza coronavirus e in cui si lavora per una prossima sessione di mercato certo ben particolare e improntata dalla crisi economica ecco che pure un colpo come quello di Messi all’Inter potrebbe pure accadere.

ANDREA BOCELLI E PARDO: “OTTIMISMO MESSO A DURA PROVA PERO’…”

Nel suo lungo intervento sui social però ovviamente Bocelli non parla solo della sua passione per i colori nerazzurri e dei suo sogni di tifoso: sono anzi tanti i temi trattati e offerti ovviamente dal drammatico contesto che stiamo vivendo per la pandemia da coronavirus. “ Il mio ottimismo è messo a dura prova in questo momento, per il paese saranno tempi duri: capisco il pericolo, giusta la prudenza, doverosa, ma così siamo alla carcerazione casalinga, ci sono criminali liberi in giro e noi chiusi in casa, non va bene” le tristi parole di Bocelli, che pure prosegue: “il mio pensiero va a chi soffre, alle vittime e a chi lotta ogni giorno contro questo virus”. In ultima battuta però il tenore ci offre un divertente spaccato di vita familiare, in questo giorni di reclusione forzata: “In questo periodo sto suonando più del solito, ci sono stati dei momenti con la mia famiglia in cui abbiamo suonato, cantato e ci siamo divertiti assieme durante la quarantena”. “Sarà bellissimo tornare a farlo anche con i miei amici come una volta, naturalmente senza mascherina…”le sue ultime parole.



