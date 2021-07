Andrea Bonomo e Beatrice, marito e figlia Giusy Ferreri/ Lei: “oggi mi sento meglio”

Andrea Bonomo e Beatrice sono rispettivamente marito e figlia di Giusy Ferreri, una delle voci più belle del panorama musicale italiano. La cantante anche quest’anno è una delle protagoniste dell’estate 2021 con la hit “Shimmy Shimmy” con Takagi & Ketra, un brano che da settimane occupa i primi posti delle classifiche streaming e radiofonico. Un nuovo grande successo per l’artista che è legata sentimentalmente da diversi anni ad Andrea Bonomo, un geometra di Abbiategrasso con cui ha avuto anche la figlia Beatrice. Classe 1979, Andrea lavora come geometra e vive lontanissimo dal mondo dello spettacolo. La coppia vive a Vigevano, in provincia di Pavia, e sono fidanzati da circa 10 anni e non hanno mai avuto una crisi nel loro rapporto. Lei una delle voci più belle della musica italiana, lui un uomo schivo e riservato da anni predilige vivere la sua relazione con la cantante di “Non ti scordar mai di me” lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Giusy Ferreri: “da quando c’è mia figlia Beatrice ho meno attenzioni verso me stessa”

Il primo incontro tra Andrea Bonomo e Giusy Ferreri è avvenuto nel 2008: lei all’inizio della sua carriera si apprestava a farsi conoscere partecipando ad una delle prime edizioni di X Factor. Da quel momento non si sono più persi di vista ed oggi, a distanza di tredici anni, sono più innamorati che mai. Dal loro amore è nata Beatrice, la prima figlia della cantante che ha 4 anni e che ha cambiato la vita della Ferreri. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha dichiarato: “mi rivedo abbastanza in lei, ero scherzosa come lei da piccola, ma anche dispettosa e possessiva”. La piccola Beatrice, proprio come la mamma Giusy, è una grandissima amante della musica. Con lei la Ferreri ha cambiato prospettiva: “grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso”.

