Andrea Bonomo e Beatrice, marito e figlia Giusy Ferreri/ “Sono la cosa più bella”

Andrea Bonomo e Beatrice sono il marito e la figlia di Giusy Ferreri, la cantante che con il brano “Shimmy Shimmy” è tra le regine dell’estate 2021. Oramai non c’è estate senza la voce e un tormentone firmato dalla cantante rivelazione di X Factor che è anche una mamma e donna felice nella vita privata. La Ferreri, infatti, ha una figlia di nome Beatrice nata dall’amore con il compagno Andrea Bonomo. Intervistata da Famiglia Cristiana, l’artista parlando proprio della nascita della figlia ha rivelato: “è la cosa più bella, non mi immaginavo lo fosse così tanto. Per anni pensavo all’ idea di avere un bambino, ma era un pensiero lontano, un desiderio celato, credevo sarebbe stato difficile avere un figlio con il lavoro che faccio. Invece le cose sono state più semplici di come le immaginavo”. Non solo, la Ferreri ha aggiunto: “Beatrice mi ha portato un grandissimo amore, un sentimento più intenso di quello provato prima per chiunque altro. Ha dieci mesi, è così piccola, così delicata. E poi mi dà tanta energia che mi aiuta a vivere meglio le cose, esco di casa con una carica di adrenalina e la voglia di tornare per godermi mia figlia”.

Andrea Bonomo e Beatrice, marito e figlia Giusy Ferreri/ Lei: "oggi mi sento meglio"

Giusy Ferreri nuovo figlio in arrivo? “Mi sono sempre piaciute le famiglie numerose”

Giusy Ferreri e Andrea Bonomo sono più innamorati che mai. La nascita della piccola Beatrice ha sicuramente rafforzato il loro rapporto e la cantante non esclude la possibilità un giorno di allargare la famiglia. ” Mi sono sempre piaciute le famiglie numerose, anche se io sono cresciuta a Vigevano solo con un fratello. Però ho 39 anni e per un po’ voglio dedicarmi solo alla musica. Ma vedremo che cosa mi porterà il destino” – ha rivelato la cantante a Famiglia Cristiana. Una cosa è certa: l’amore con Andrea Bonomo prosegue alla grande, anche se la coppia è molto discreta e riservata. La stessa cantante, infatti, non ha mai più di tanto parlato del compagno che vive una vita lontano dai riflettori e dal clamore del mondo dello spettacolo e del gossip. Una scelta condivisibile visto che il compagno lavora come geometra, quindi un lavoro lontano dal mondo dello musica. A rivelare qualcosa in più ci ha pensato proprio la cantante in un’intervista del 2017: “sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 10 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”.

LEGGI ANCHE:

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri Battiti Live 2021/ Shimmy Shimmy accompagna l'estateAndrea Bonomo e Beatrice, marito e figlia Giusy Ferreri/ Lei: "é un grande padre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA