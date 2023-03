Andrea Bosca, fidanzato Ambra Angiolini/ L’incontro sul set di una fiction, poi…

Andrea Bosca, il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini: alchimia alle stelle

L’effetto novità è svanito ma l’alchimia tra Andrea Bosca e Ambra Angiolini è ancora alle stelle. Nelle scorse settimane, i fotografi del settimanale Chi hanno pizzicato la nuova coppia intenta a scambiarsi tenere effusioni per le vie di Milano. I due attori vogliono viversi appieno e nonostante i molteplici impegni riescono a godere della compagnia dell’altro nei piccoli ritagli di tempo disponibili. Che sia di prima mattina o a fine giornata, Andrea Bosca e Ambra Angiolini trovano sempre il momento di ricongiungersi.

E non più di tardi di qualche settimana fa, per la precisione in occasione della festa della donna, i due attori sono stati beccati dai paparazzi l’uno in compagnia dell’altro, con la figlia Jolanda presente all’appuntamento della colazione. Tutti insieme per gustarsi un cappuccino e poi ognuno ai propri impegni. Come dicevamo, Andrea Bosca e Ambra Angiolini, stanno insieme da poco tempo ma l’affiatamento è evidente, per la gioia dei fan della conduttrice che da mesi speravano in un nuovo amore.

Andrea Bosca e Ambra Angiolini, adesso è un amore alla luce del sole

Andrea Bosca e Ambra Angiolini sono partiti col piede giusto, anche se almeno inizialmente hanno provato a tenere la loro storia alla larga dai riflettori. Adesso la notizia del loro fidanzamento è di dominio pubblico, ma la coppia non si spaventa e non si nasconde più. Ricordiamo che Andrea Bosca è un attore e ha conosciuto Ambra Angiolini proprio sul set della serie “Protezione Civile”, girata a Stromboli. E durante le riprese sarebbe scoccato il colpo di fulmine, coi due attori che ora hanno deciso di viversi senza freni.

Nel curriculum di lui ci sono varie fiction tv alle spalle ed una storia d’amore con la collega Valeria Bilello. Ambra, invece, è reduce da un periodo sentimentale abbastanza turbolento, come tutti sappiamo, con la rottura con Massimiliano Allegri e le tanti voci – difficili da digerire – secondo cui l’allenatore avesse incontrato un’altra donna…











