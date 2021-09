Andrea Casalino sex symbol del Grande Fratello Vip/ Ma non basta, il resto è “noia”! In nomination?

Andrea Casalino incanta con il suo fisico staturario ma i resto è “noia”….

Andrea Casalino è entrato nella casale Grande Fratello Vip venerdì sera, durante la seconda puntata del reality show. Al modello è stato riservato un ingresso speciale in una stanza ancora segreta della casa, la Love Boat: luci rosse, vasca idromassaggio e candele. A trovare il nuovo concorrente sono state Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, che non avrebbero problemi a restare con lui nella misteriosa stanza a rilassarsi per un po’. Ma Alfonso Signorini gli fa indossare un accappatoio prima di mostrare la sua clip di presentazione.

Andrea Casalino ha 38 anni “ma dicono che non li dimostro”. Ha vinto L’uomo Ideale d’Italia ma non si sente “perfetto: “Mi sto impegnando per esserlo”. Il suo ingresso ha destato subito l’attenzione delle tre principesse, ma anche Sonia Bruganelli dallo studio ha commentato il suo arrivo: “Io una cosa non l’ho capita: non so il perché sono 3 giorni che vediamo Amedeo Goria in mutande e poi coprono te”.

Andrea Casalino parla solo di crossfit al Grande Fratello Vip?

Andrea Casalino è entrato da pochi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip e non è ancora riuscito a conquistare il pubblico. “Son convinto che se ci fosse stata la Gialappa’s, avrebbe creato un montaggio con tutte le volte che Andrea Casalino, nomina la parola CROSSFIT. Non dice altro”, ha scritto un utente su Twitter”. E ancora: “Casalino parla sempre di fitness palestra mi sembra di risentire un Daniele Dal Moro” e “Ma Andrea Casalino è un concorrente o un personal trainer che ha ingaggiato in gf per allenare i ragazzi?”.

Per il momento sembra che Andrea Casalino non sia ancora riuscito a far emergere la sua personalità, se non la forte passione per lo sport. I fan del reality però, non stanno apprezzando il modo in cui si pone con gli altri concorrenti: “Cosa mi urta di persone come Katia e Casalino è che vogliono imporre nozioni. Un conto è diffondere conoscenza un conto è farti sentire una merda ignorante e importi la conoscenza di informazioni per loro importanti ma non essenziali”, ha commentato un follower.



