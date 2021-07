Andrea Celentano e Raffaela Giudice si sposano/ Dopo i guai a Temptation Island…

Fiori d’arancio per Andrea Celentano e Raffaela Giudice, una delle coppie più discusse della storia di Temptation Island. In attesa di scoprire come si concluderà l’avventura delle coppie di Temptation Island 2021, arriva la notizia della proposta di matrimonio fatta da Andrea Celentano alla compagna Raffaela Giudice. I due hanno partecipato all’edizione 2018 del programma condotto da Filippo Bisciglia affrontando numerosi problemi e tentazioni. Il viaggio nei sentimenti, però, superato nonostante le difficoltà, ha fatto capire ad entrambi di volere un futuro insieme e, a distanza di tempo, sono pronti per coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Fidanzati da dieci anni, la coppia, anche grazie ai problemi superati a Temptation Island dove lui si era avvicinato all’allora tentatrice Teresa Langella scatenando la gelosia della fidanzata, Andrea e Raffaela sono pronti ora a pronunciare il fatidico sì.

La proposta di matrimonio di Andrea Celentano a Raffaela Giudice

Dopo la proposta di matrimonio, Andrea Celentano, su Instagram, ha scritto una dedica d’amore alla fidanzata Raffaela Giudice pubblicando una serie di foto della loro, lunga storia d’amore. “Ripartirei dal giorno 0 per rivivere ancora una volta tutte le emozioni e l’amore che ci hanno accompagnato in questi 10 anni. Siamo al giorno 3650 e la voglia di viverti è ancora piu forte! Grazie per tutto quello che abbiamo vissuto e che vivremo ancora! Mai stanco di Noi. Ti amo!”, ha scritto in occasione del decimo anniversario. Anche Raffaela, dopo aver annunciato di aver risposto sì alla proposta di Andrea, ha scritto una dedicato al fidanzato per il decimo anniversario. “Dieci anni di noi e milioni di volte Si, Ja, Yes, Oui. 23 Luglio 2021 non dimenticherò mai questa serata, mi hai regalato un sogno, una sorpresa che giuro, non mi aspettavo, almeno non adesso, ma tu come al solito sai stupirmi sempre positivamente. Ti amo!”.

