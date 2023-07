Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: nessuna crisi/ La coppia vola a Mykonos con altri ex Uomini e Donne

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione cancellano le voci di crisi

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sempre più innamorati. Sono passati anni da quando l’ex tronista decise di provare a cercare nuovamente l’amore in tv trovandolo proprio in Arianna. Dopo Uomini e Donne, la coppia si è separata solo per la partecipazione di lui all’Isola dei Famosi unendosi sempre di più. Recentemente ha anche fatto l’importante passo di cambiare casa costruendo insieme quello che è il loro nido d’amore. Nelle scorse settimane, tuttavia, si erano diffuse voci in merito ad una presunta crisi di coppia che avevano scatenato la preoccupazione dei fan.

Voci a cui oggi Andrea e Arianna rispondono partendo per Mykonos. La coppia, infatti, si è concessa una vacanza come è possibile vedere dalle storie che entrambi stanno pubblicando sui rispettivi profili Instagram. Con loro, inoltre, ci sono altre due coppie nate proprio nello studio di Uomini e Donne.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione in vacanza con altre coppie di Uomini e Donne

Se dell’ultima stagione di Uomini e Donne, l’unica coppia che ancora resiste è quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino, nel passato del programma di Maria De Filippi, sono tante le coppie nate e che, ancora oggi, sono felicemente fidanzate. Andrea e Arianna, infatti, sono partiti per Mykonos in compagnia di altre due coppie storiche del dating show di canale 5 ovvero Paolo Crivellin e Angela Caloisi e Giacomo Czerny e Martina Grado.

Tre coppie nate in momenti diversi della storia di Uomini e Donne ma che sono unitissime e molto innamorate. Tutti gli ex protagonisti della trasmissione stanno condividendo foto e video della vacanza a Mykonos scatenando l’entusiasmo dei fan storici di Uomini e Donne.

