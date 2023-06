Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono in crisi?/ “Non sanno come andrà a finire…”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la dolce dedica per il quarto anniversario d’amore

Le storie d’amore che nascono sotto la luce dei riflettori implicano chiaramente un maggiore interesse da parte di follower ed appassionati. Le favole costruite a Uomini e Donne ne sono un esempio, anche se non sempre ci si ritrova a parlare di lieto fine. Diverso è il caso di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione; insieme da 2019 proprio grazie allo storico dating show di Canale 5. Lo scorso mese di gennaio hanno festeggiato il traguardo dei 4 anni di relazione, con tanto di toccante dedica sui social da parte di Andrea Cerioli.

“…Quattro anni amore, sono tanti: ci siamo conosciuti nel modo più assurdo, è stato un salto nel vuoto, ma noi ci abbiamo creduto dal primo giorno”. Iniziava così la dedica di Andrea Cerioli per la “sua” Arianna Cirrincione in occasione del quarto anniversario della loro storia d’amore. I due protagonisti di Uomini e Donne sono dunque tra le coppie più longeve “partorite” dalla trasmissione e fino a qualche tempo fa non sembravano dare adito a possibili rumor di crisi o rotture imminenti. Per di più, le parole scritte sui social da Andrea Cerioli sembrano mettere in evidenza la bellezza di un rapporto indissolubile.

“Ed eccoci qui, a un passo dal nostro primo vero traguardo…Ti amo tantissimo, ricordatelo sempre! Anche quando diventerai grassa,, io sarò lì. Bello e affascinante a fianco a te, io ci sarò!”. Si concludeva così la dedica social di Andrea Cerioli per Arianna Cirrincione lo scorso mese di gennaio, ma da qualche settimana quelle parole d’amore sono state messe in discussione da alcune voci e rumor che rimbalzano sui social. Nello specifico, alcuni utenti hanno iniziato a vociferare in merito alla possibilità che tra i due sia subentrato un periodo di forte crisi.

Ad aggiungere ulteriore pepe sulla presunta crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ci ha pensato anche Deianira Marzano. La nota esperta di gossip è stata incalzata da alcuni utenti in rete che le domandavano proprio quale fosse la verità sulle presunte ruggini tra i due protagonisti di Uomini e Donne. “Si vocifera che Cerioli e Cirrincione siano in crisi. Ma pare che loro cerchino per ora di nascondere la cosa perché non sanno come andrà a finire”. Queste le parole dell’influencer – riportate da Novella 2000 – che sembrano confermare la possibilità che tra i due possa effettivamente esserci aria di crisi. In ogni caso, potrebbe semplicemente trattarsi di rumor senza fondamenta dato che i diretti interessati non sono ancora intervenuti nel merito della questione.











