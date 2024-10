Com’è morta Luana, la mamma di Andrea Cerioli: le ultime parole al figlio

C’è un grande dolore nella vita di Andrea Cerioli ed è la mancanza della sua mamma Luana. Era il 2014 e Andrea era già un volto noto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, quando arrivava la notizia della morte di Luana, la sua mamma. Ad annunciarla è stato proprio lui, con un post di poche parole: “La mia mamma é volata in cielo… Oggi gli angeli hanno ricevuto un bel regalo. Ti amo mamma. Guardami…” A portare via da lui mamma Luna è stata una brutta malattia contro la quale la donna combatteva già da tempo.

L‘ultimo messaggio che mamma Luana ha inviato a suo figlio Andrea Cerioli è arrivato proprio al Grande Fratello. In quell’occasione la donna, per tranquillizzare il figlio in quanto già malata, gli scrisse: “Non mi hai mai delusa. Sono fiera di ciò che sei e della lealtà che dimostri. Ogni donna quando diventa mamma spera di riuscire a trasmettere al proprio figlio i valori più importanti della vita. Io ho raggiunto il mio obiettivo. Vorrei tu potessi leggere il mio messaggio. Ti amo. La tua mamma.”

Perché Andrea Cerioli non ha chiamato sua figlia come sua mamma Luana

La morte di mamma Luana è stata per Andrea Cerioli un dramma, un vuoto incolmabile ancora oggi. Per lei, l’ex tronista di Uomini e Donne si è fatto un tatuaggio col suo volto e a lei dedica, ogni anno, un messaggio speciale per ricordarla anche attraverso i social.

Proprio sui social, prima che nascesse sua figlia Allegra, molti utenti hanno chiesto ad Andrea Cerioli se avesse intenzione di chiamare sua figlia come la sua mamma. Lui, però, ha chiarito il motivo per cui non ha compiuto questa scelta: “A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un’eventuale bimba. Lei avrà il suo nome”.

