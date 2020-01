Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione/ Ultima vacanza da fidanzati? (Uomini e Donne)

Bellissimi e innamoratissimi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si stanno godendo la bellezza delle Maldive dove stanno trascorrendo una meravigliosa vacanza condividendo sui social non solo la bellezza dell’isola in cui si trovano, ma anche la loro complicità. Tra Andrea e Arianna, infatti, non c’è solo amore, ma anche quella chimica che li porta a condividere tutto e a divertirsi insieme. Quella che stanno trascorrendo potrebbe essere l’ultima vacanza da fidanzati per Andrea e Arianna che formano una delle coppie più amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. I due, infatti, sono seguitissimi sui social dove condividono spesso momenti della loro vita insieme. Proprio sotto una delle ultime foto pubblicate da Arianna è spuntato il commento di Serena Garitta che ha scatenato rumors su una futura gravidanza dell’ex corteggiatrice. “Sempre controcorrente ma mai contro cuore”, scrive Arianna pubblicando foto scattate a Genova. “Occhio che li noi abbiamo fatto Renzo”, ha commentato Serena Garitta riferendosi al figlio avuto dal compagno.

ANDREA CERIOLI E ARIANNA CIRRINCIONE: “UN FIGLIO? DESIDERIO DI ENTRAMBI”

Nonostante siano entrambi molto giovani, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione raccontano di desiderare più un figlio che il matrimonio. “A dir la verità ne abbiamo parlato: in fondo quale coppia non ci pensa?! È chiaro che ci sposeremo, sempre che nessuno dei due esca di testa all’improvviso, ma ancora non è il momento”, ha raccontato l’ex tronista a Uomini e Donne Magazine. Prima delle nozze, dunque, la coppia potrebbe decidere di allargare la famiglia con la nascita di un figlio. “Ecco, io e Arianna parliamo più spesso di questo che di matrimonio. È il più grande desiderio di entrambi”. La coppia, dunque, tra diversi mesi, tornerà alle Maldive con un piccolo Andrea o una piccola Arianna? Per il momento si godono l’attuale vacanza conquistando i fans con la loro unione.

