Andrea Cerioli, lite con Francesca Lodo/ La nomination lo fa infuriare: “Parac*la!”

Si rompono gli equilibri tra i Primitivi e la prima coppia a ‘scoppiare’ è quella formata da Francesca Lodo e Andrea Cerioli. All’Isola dei Famosi 2021 è arrivato il momento di concentrarsi sulla nuova diretta del programma e anche sulle nomination che hanno messo a rischio la permanenza della sarda nel programma. Al contrario di quanto possiamo immaginare, però, non è la sarda ad essere infuriata per essere finita in nomination bensì è il bolognese che non ha gradito la nomination di Francesca ma, soprattutto, la sua motivazione, insinuando il dubbio che la sua sia solo una strategia e non altro. Nel daytime che anticipa la puntata, il naufrago ha chiesto spiegazioni a Francesca Lodo che ha fatto il suo nome perché reo di insistere di continuo sul tema del cibo.

Andrea Cerioli, lite con Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 per la nomination

E’ proprio la spiegazione di Francesca Lodo che farà infuriare il bolognese che, a quel punto, darà di matto all’Isola dei Famosi 2021 accusandola di aver pensato alla sua nomination solo per strategia e quando lei si è tirata indietro lui ha sbottato: “Non ti piace discutere, ti piace stare nell’ombra e speri di non essere in Nomination per arrivare fino alla fine, questa sei te!”. Dal canto suo la bella letterina si è difesa dicendo di essere una persona pacifica a cui non piace litigare e discutere ma Cerioli è convinto che lei abbia trovato una scusa definendola poi addirittura una “grande para**la” e poi rilancia etichettando la sua nomination come “str**za, stupida e banale”. Toccherà alla Lodo essere eliminata per la felicità di Cerioli?

