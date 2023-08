Andrea Cerioli presto papà: Arianna Cirrincione è incinta/ Foto e annuncio dell’ex di Uomini e Donne

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori: l’annuncio della coppia di Uomini e Donne

“A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi… Mamma&Papá”. È con queste poche parole ma cariche di significato che Andrea Cerioli ha annunciato che presto diventerà papà. La sua fidanzata Arianna Cirrincione, che fu la sua scelta a Uomini e Donne, è incinta, e per annunciarlo hanno scelto il modo più classico di questi tempi: uno scatto dell’ex tronista che bacia il pancino della futura mamma.

Un lieto annuncio che ha scatenato la gioia di sostenitori e amici della coppia. Tanti infatti gli ex volti di Uomini e Donne che si sono congratulati con loro: da Claudia Dionigi che ha scritto “Piango, troppo felice per voi”, al neo papà Luigi Mastroianni che ha fatto alla coppia i migliori auguri, così come Aldo Palmieri, Nilufar Addati, Andrea Dal Corso e la stessa Raffaella Mennoia.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dall’incontro a Uomini e Donne al primo figlio

Tanti festeggiano oggi la storia d’amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione nata alcuni anni fa a Uomini e Donne. Era il 2019 quando Andrea decideva di tuffarsi nel suo secondo percorso da tronista, questa volta con una maturità maggiore e una voglia profonda di innamorarsi. Poche esterne bastarono per capire che la ragazza che cercava era Arianna. Così la scelta arrivò improvvisa, senza la consueta preparazione che c’è solitamente dietro quel momento. Quello di Arianna fu un sì e da allora i due sono diventati inseparabili. Oggi vivono insieme e tra alcuni mesi daranno alla luce il loro primo figlio. Un altro lieto fine targato Uomini e Donne.

