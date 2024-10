Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, dall’incontro a Uomini e Donne al matrimonio

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono una delle coppie più amate nate nel mondo di Uomini e Donne. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine nello studio di Canale 5, tanto che Andrea, allora tronista per la seconda volta, non ha voluto attendere di conoscere altre ragazze e così, di punto in bianco, ha chiesto di poter scegliere Arianna e iniziare una vita insieme a lei.

Una scena da film, che al tempo spiazzò il pubblico di Uomini e Donne, in parte convinto che la loro relazione sarebbe finita di lì a poco. Invece, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli oggi, 5 anni dopo quella scelta, non solo stanno ancora insieme, ma sono genitori di una bambina e presto si sposeranno. Ma qual è la data scelta per le nozze?

Quando si sposano Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

Solo due anni fa, Arianna e Andrea, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, rivelavano: “Il matrimonio è una cosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe un figlio”. Lo scorso anno è arrivata a sorpresa la piccola Allegra, la loro prima figlia, così Cerioli, ospite a Casa Sdl, aveva aggiornato sulle nozze: “Il matrimonio? Sicuramente sì, ci sarà. Sto aspettando il momento propizio per la proposta, mi piacerebbe anche che la bambina, in qualche modo, se lo potesse godere. Senza fretta, arriva tutto”.

E così, poche settimane dopo la nascita di Allegra avvenuta a febbraio del 2024, è arrivata la proposta di matrimonio. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non hanno ancora annunciato la data precisa del matrimonio, cosa che faranno probabilmente nel corso della loro ospitata a Verissimo del 12 ottobre; tuttavia, stando a qualche indizio arrivato da Arianna su Instagram, pare manchi davvero poco al lieto evento, probabilmente nei primi mesi del 2025.

