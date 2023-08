Andrea Cerioli presto papà: “Ecco come Arianna ha scoperto di essere incinta”/ “Il nome del bebè? Vorrei…”

Uomini e Donne: Andrea Cerioli parla del bebè in arrivo e racconta come Arianna Cirrincione ha scoperto di essere incinta

Pochi giorni fa Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La coppia nata a Uomini e Donne ha rivelato, con uno scatto postato su Instagram, l’arrivo del loro primo figlio, senza tuttavia svelarne il sesso o altri dettagli. Nelle ultime ore Andrea ha però deciso di rispondere alle domande dei follower, e in tanti hanno chiesto informazioni sulla gravidanza di Arianna.

A chi gli ha chiesto come la fidanzata ha scoperto di essere incinta e se è stata per loro una sorpresa, Andrea ha risposto: “In realtà lo stavamo cercando. Dopo qualche giorno di ritardo. Arianna non prendeva ancora coraggio a fare il test, poi fortunatamente l’ha detto a mia sorella che in 2 min scarsi é arrivata con il test a casa ed eccoci qui.” Poi ha spiegato: “Diciamo che faccio più domande io alla Dottoressa che lei. Arianna é molto tranquilla, e meno male. Anche perché una gravidanza serena fa molto bene al bambino. Quindi cerco di soffocarmi le ansie. Ma diciamo che se potessi la chiuderei in un ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio!!! Così sta al sicuro.”

Andrea Cerioli presto papà: “Il nome del bebè in arrivo? Mi piacerebbe…”

Qualcuno ha poi chiesto all’ex tronista se abbiano già in mente un nome per il bebè in arrivo, e Andrea ha ammesso di avere un’idea: “Grande problema questo. Perché ovviamente non andiamo d’accordo sulla scelta dei nomi. Diciamo che sia io che lei siamo A.C e per una mia serenità mentale ahah mi piacerebbe un nome con la A. Ma ovviamente si stringe il cerchio dei nomi. Ma qualcuno bello bello con la A l’ho trovato devo solo convincere la Boss.”

Un altro utente ha inoltre chiesto a Cerioli se avesse pensato di dare il nome di sua madre (che non c’è più); questa la sua risposta: “Me lo avete già scritto in tanti, so che per tanta gente usa farlo. A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome ad un eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome e appena sarà in grado di capirmi, le racconterò di chi era e quanto ho amato la sua nonna.”

