Andrea Cerioli rifiuta prova a L’Isola dei Famosi/ Fidanzata Arianna: “amore provaci”

Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 2021 rifiuta la prova leader, ma dallo studio interviene la fidanzata Arianna Cirrincione che lo esorta a provarci. L’ex tronista di Uomini e Donne ha grandi difficoltà durante la prova per conquistare l’immunità contro Matteo Diamante. Dopo averci provato però Andrea decide volontariamente di mollare la prova dell’immunità lasciando così la vittoria a Matteo. Dallo studio tutti lo incitano a proseguire nella prova: a cominciare da Elettra Lamborghini e Ilary Blasi che lo invita a provarci un’altra volta. Cerioli però è stremato: “non ci arrivo”. Dallo studio anche la padrona di casa Ilary Blasi lo esorta a provarci: “riprova un’altra volta, prendi bene la rincorsa”, ma il naufrago precisa “non riesco a farla, l’altra volta mi sono sentito male, ma non ce la faccio”.

ANGELA MELILLO, LITE CON MIRYEA STABILE/ "Riporta frasi fatte poi cade dal pero!"

Arianna Cirrincione esorta il fidanzato Andrea Cerioli nella prova leader a L’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli stremato a L’Isola dei Famosi 2021 abbandona la prova che gli avrebbe potuto garantire la collana da leader. L’ex tronista è provato dalla fame e non ha forza nelle gambe per poter proseguire la prova e giocarsela alla pari con il naufrago avversario Matteo Diamante. Neppure l’incoraggiamento della fidanzata Arianna Cirrincione dallo studio riesce a dargli quella carica giusta per provarci. “Amore mi senti? Dai amore provaci, amore sei lì giocatela finché puoi” – dice la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma Cerioli è fermo sulla sua decisione: “non mangio, questa prova non riesco a farla, mi sento le gambe fiacche, so di perderla e la perdo. Bisogna anche saper perdere, non riesco a farla questa prova”.

LEGGI ANCHE:

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Eliminato e Diretta: Ciufoli resta a Playa Imboscada, ma...FARIBA TEHRANI/ Punita da Ilary Blasi: "Promessa infranta, vai dritta in nomination!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA