Andrea Cerioli: “Sono ingrassato, inizio a sembrare un’otaria”/ L’ex Uomini e Donne…

Andrea Cerioli e i problemi con la bilancia

L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, si lascia andare ad uno sfogo su Instagram. Il motivo? Il peso della sua bilancia. Dalla partecipazione all’Isola dei Famosi dove è diventato amico di Ignazio Moser che frequenta ancora oggi, Cerioli svela di non essere riuscito a mantenere il peso forma raggiunto durante la vita da naufrago. Con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram svela ai fan il suo peso attuale aggiungendo di voler cominciare a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata per poter tornare in forma raggiungendo il suo peso ideale.

Uomin e Donne: Arianna Cirrincione, morta nonna Olga/ Il commovente saluto: "Sei stata mia roccia"

“Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio peso classico. Sto iniziando ad assomigliare a un’otaria, loro però sono adorabili”, ha scritto Andrea su Instagram.

Andrea Cerioli, lo sfogo sul peso

Durante le settimane trascorse in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli aveva perso 22 kg. A distanza di un anno, però, l’ex tronista di Uomini e donne non è riuscito a mantenere il peso raggiunto. “I miei kg in più sono distribuiti male, perché io metto peso solo nel girovita, tipo un fenicottero, quindi mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei davvero fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane”, ha concluso.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, chi sono e storia d'amore/ Coppia nata a Uomini e Donne uniti da 3 anni

Andrea, infine, ha spiegato che non svelerà il suo regime alimentare esortando tutti i followers a rivolgersi a nutrizionisti per avere un piano alimentare adatto alle proprie esigenze.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Andrea Cerioli ha il Covid "Come se mi fosse passato sopra un camion"

© RIPRODUZIONE RISERVATA