Teresa Langella e Andrea Dal Corso: l’avventura a Uomini e Donne

Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno scritto insieme una delle pagine più appassionanti della storia di Uomini e donne. Era il 2018 quando lei arrivò sul trono di Uomini e Donne e lui era presente tra i corteggiatori non immaginando che quell’avventura avrebbe cambiato per sempre le vite di entrambi. L’avventura a Uomini e donne, per, non si conclude nel migliore dei modi. Dopo vari litigi e accuse ad Andrea che, a detta degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non era realmente interessato a Teresa, la scelta si concluse con un clamoroso no.

All’epoca, le scelte dei tronisti venivano scelte in un meraviglioso castello nel corso di una grande festa a cui partecipavano anche le famiglie di tutti i protagonisti. Andrea, però, assalito da mille dubbi, decise di rispondere no a Teresa. Pentito della scelta fatta, l’ex corteggiatore tornò sui propri passi riuscendo a riconquistare prima la fiducia e poi il cuore della Langella.

Matrimonio Teresa Langella e Andrea Dal Corso: il coronamento di un grande amore

Senza telecamere, Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono scelti ogni giorno innamorandosi sempre di più. Dopo una felice convivenza, i due hanno così deciso di sposarsi e il fatidico sì è arrivato il 14 settembre nel corso di una cerimonia da favola e super emozionante a cui hanno partecipato le famiglie e gli amici degli sposi.

“Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità“, ha scritto Teresa Langella condividendo le foto del matrimonio e facendo una dolce dedica al marito. “Siamo veramente gli opposti che riescono con un pizzico di coraggio a capire le reciproche diversità è lì che si trova tutto il bello”, aveva detto Dal Corso a Silvia Toffanin nel corso di un’intervista a Verissimo.

