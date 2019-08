Andrea Damante condurrà il daytime di Amici Vip?/ Parpiglia: “Autorizzato a smentire”

Grandi novità ci attendono nella prossima stagione televisiva di Mediaset. Una tra queste è Amici Vip, il format ispirato al classico “Amici di Maria De Filippi” ma con volti già noti del mondo dello spettacolo. A condurlo ci sarà Michelle Hunziker, e non mancherà la striscia quotidiana. Le indiscrezioni delle ultime ore svelavano che la conduzione di quest’ultima fosse stata affidata ad Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché noto deejay. Indiscrezione che, stando a quanto rivelato dal vicolodellenews, sarebbe stata annunciata e confermata da Radio 105. A smorzare però gli animi dei fan di Damante che non vedevano l’ora di vederlo in tv in questa nuova veste è però arrivato Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo.

Gabriele Parpiglia smentisce l’indiscrezione su Damante

Gabriele Parpiglia in una story pubblicata su Instagram ha voluto infatti smentire in prima persona la notizia che vorrebbe Andrea Damante alla conduzione del daytime di Amici Vip. “In questo momento su molti siti è esplosa la notizia che Andrea Damante, persona che stimo e che mi sta molto simpatica, dovrebbe condurre il daytime di Amici Vip. – esordisce Parpiglia su Instagram, per poi ammettere – Ovviamente non avrei mai fatto questa storia se non fossi autorizzato per dirvi che la notizia corrisponde ad una fakenews!” Insomma, Andrea Damante non sarà il conduttore della fascia pomeridiana di Amici. Che possa comunque avere un ruolo nel cast del nuovo format? Non ci resta che attendere prossimi aggiornamenti sul programma che partirà a settembre.





