Andrea Damante e Ignazio Moser, amicizia in crisi per Giulia De Lellis?/ Sui social..

Aria di crisi tra Ignazio Moser e Andrea Damante? Come tutti sanno, il fidanzato di Cecilia Rodriguez e il deejay veronese sono molto amici, ma secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, tra i due ci sarebbe della “maretta”. Il rapporto tra Moser e Damante avrebbe subito un raffreddamento da quando l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato con Giulia De Lellis. Da alcuni mesi a questa parte, Andrea e Giulia sono nuovamente tornati insieme e proprio il ritorno di fiamma dei Damellis avrebbe allontanato un po’ Andrea Damante e Ignazio Moser. I rapporti tra la famiglia Rodriguez e Giulia De Lellis non sono mai stai idilliaci e il ritorno del deejay veronese con l’ex corteggiatrice avrebbe leggermente incrinato il suo rapporto con Ignazio Moser, sempre più innamorato di Cecilia. Tuttavia, nonostante il presunto allontanamento, Damante e Moser, negli scorsi giorni, si sono mostrati insieme sui social.

ANDREA DAMANTE E IGNAZIO MOSER INSIEME IN PALESTRA

Oltre ad essere amici, Andrea Damante e Ignazio Moser condividono insieme la passione per la palestra e, pochi giorni fa hanno condiviso un loro allenamento scatenando l’entusiasmo dei fans. Pur non vedendosi più come prima, l’amicizia tra Damante e Moser continua. Entrambi innamoratissimi delle loro fidanzate, sia Ignazio che Andrea trascorrono la maggior parte del loro tempo con Cecilia Rodriguez e con Giulia De Lellis. L’amicizia, dunque, continuerebbe tra Damante e Moser che, tuttavia, in questo preciso momento della loro vita sarebbero concentrati sulle proprie storie d’amore trascorrendo sempre meno tempo tra di loro. Per mettere a tacere tutti i rumors, dunque, ci sarà presto un’uscita a quattro?



