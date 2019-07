Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Ritratto di famiglia sullo yacht Santiago

Proseguono le vacanze da mille e una notte a Capri, della showgirl Belen Rodriguez, nonché del marito Stefano De Martino, e del loro figlio Santiago. Da quando i due hanno annunciato di essere tornati assieme, non si sono praticamente mai staccati, e in questi giorni di mezza estate si stanno godendo le bellezze, il sole, e il caldo della splendida costiere amalfitana. Una vacanza in tutta serenità come dimostrato anche dall’ultimo scatto pubblicato da Jeremias Rodriguez, il fratellino di Belen: si vede Stefano seduto sulla scaletta interna della loro barca, e fra le braccia Belen e il loro figlio Santiago. Uno yacht extra lusso che la coppia ha presentato sui social negli scorsi giorni. Sembrerebbe che il natante in questione sia costato attorno ai 280mila euro, lungo circa 12 metri (38 piedi), e con numerose finiture il legno scuro che lo rendono decisamente di classe, ed elegante.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: RITRATTO DI FAMIGLIA

A impreziosire il tutto, il nome della stessa “barchetta”, appunto Santiago, come il loro figlio. La barca, come ricorda Il Giornale, è stata interamente costruita nel cantiere navale campano di Castellammare di Stabia, e i due l’hanno appunto fatta esordire in questi giorni, approfittando della tappa caprese dopo aver passato le scorse settimane a Ibiza, nelle Baleari. E giusto per non farsi mancare nulla, Belen, Stefano e Santiago hanno deciso di raggiungere la loro nuova meta a bordo di un jet privato, come del resto fanno i veri vip: perché infatti recarsi all’aeroporto, imbarcare i bagagli e fare le code in mezzo ai comuni mortali? Tanto vale noleggiare un bel volo privato esclusivo dotato di ogni confort. L’estate sta quindi andando a gonfie vele per Belen e Stefano, fra uno scatto innamorato, un ritratto di famiglia, e uno scorcio di un paesaggio da urlo: il loro futuro non può che essere radioso.

