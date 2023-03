Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati?/ “Lui avrebbe deciso di chiudere…”

Andrea Damante ed Elisa Visari: crisi o rottura?

Andrea Damante ed Elisa Visari stanno ancora insieme o la storia è giunta al capolinea? Da settimane si rincorrono le voci sulla presunta fine della relazione tra il dj e la Visari che, però, restano in silenzio preferendo non commentare le varie e numerose voci di gossip di cui sono protagonisti. I rumors su una presunta crisi tra i due sono nati anche per l’assenza di contenuti social della coppia che, da tempo, non si mostra insieme. Tuttavia, nonostante il silenzio di Damante e della Visari, i rumors si rincorrono e, nelle scorse ore, sono emersi nuovi dettagli in merito alla presunta crisi che starebbe attraversando la coppia.

A svelare quello che sarebbe il motivo della fine della relazione tra Andrea Damante ed Elisa Visari, fidanzati dal 2019, è Alessandro Rosica che, con un tweet, ha lanciato la clamorosa indiscrezione.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica su Andrea Damante ed Elisa Visari

Secondo quanto fa sapere Alessandro Rosica su Twitter, a chiudere la relazione con Elisa Visari sarebbe stato Andrea Damante. L’esperto di gossip che, con una storia su Instagram si è poi schierato dalla parte della Visari, ha cinguettato quanto segue: “Ultimi dettagli “veri” lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo come se nulla fosse nella speranza di tornarci insieme. Andrea d le avrebbe detto (voglio stare solo) gran paracul* lei tanto bella quanto ingenua!!!”.

Un gossip che è diventato immediatamente virale: Damante e la Visari, per il momento, non hanno commentato. Sui vari rumors sulla presunta rottura, infatti, non ci sono conferme e smentite.

Ultimi dettagli “veri” lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo😱 come se nulla fosse “ nella speranza di tornarci insieme” andrea d le avrebbe detto ( voglio stare solo ) gran paracul@ lei tanto bella quanto ingenua!!! — Alessandro Rosica (@Investigsocial) March 9, 2023

