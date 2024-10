Pablo Murphy è tornato sul palco di X Factor 2024 durante un secondo live di fuoco. A commuovere tutti sono state però le sue parole nelle clip della settimana, dato che il cantante italo-scozzese si è confidato con Paola Iezzi sulle sue sofferenze in adolescenza, dato che ha perso la madre quando ancora era solo un ragazzino. Sua madre, Laura Carbonelli, è stata a sua volta un’artista famosa nel mondo della musica.

La scorsa settimana Pablo Murphy non aveva affatto convinto il pubblico e nemmeno i giudici che lo hanno ritenuto troppo artificiale e costruito. Non solo, la sua voce nell’interpretare una canzone di Taylor Swift non risultava all’altezza del brano. Così, Paola Iezzi – la sua giudice – è corsa ai ripari andando a scegliere un brano dei The Killers, che Pablo Murphy di X Factor 2024 ha interpretato in maniera magistrale. Manuel Agnelli gli ha però mosso una critica, dicendo che quello che bisogna migliorare è ancora l’espressività, e non ha tutti i torti: se si interpreta un brano triste, serve uno sguardo struggente.

Ma qual è la storia di Pablo Murphy, e chi sono i suoi genitori? Il cantante aveva solo 11 anni quando ha perso la mamma Laura Carbonelli, cantante e musicista che aveva anche lavorato in Rai. Ed è proprio da lei che Pablo ha ereditato il talento e la passione per la musica, mentre come ha raccontato, il padre lo ha cresciuto tra i dischi rock anni ’80 e ’90. Non solo, i genitori sono stati impegnati come volontari in Cile presso alcuni orfanatrofi, e hanno deciso di chiamare i figli proprio come i bambini che avevano conosciuto durante quel periodo.

Durante il secondo live di X Factor 2024, Pablo Murphy ha provato a lasciarsi andare, confessando a Paola Iezzi di avere tanto dentro, soprattutto data la tragedia che ha vissuto quando era poco più che un bambino. “Un anno fa non avrei mai pensato di ritrovarmi ai live di X Factor” ha confessato Pablo Murphy: “L’audizione è stata l’emozione più forte che ho provato in vita, il momento che invece non rivivrei mai è il Bootcamp, dove Paola mi ha un po’ ripreso per la mia scelta“. Chissà se Pablo riuscirà a convincere ancora i fan, che oggi l’hanno certamente rivalutato.