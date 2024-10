X Factor 2024, anticipazioni del secondo live di mercoledì 31 ottobre

È tutto pronto per una nuova puntata di X Factor 2024, con un secondo live show attesissimo dai fan del talent di Sky Uno. Oggi, giovedì 31 ottobre prosegue la gara dei cantanti che hanno superato le audizioni con i quattro giudici in pole position per scegliere chi sarà l’eliminato della puntata. I quattro giudici Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi continuano la loro gara a suon di musica, anche se per adesso la Iezzi pare essere in svantaggio: il primo concorrente eliminato di X Factor 2024 è stato proprio il suo!

Pagelle X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Paola Iezzi flop, Lauro piccato, "Francamente" la migliore

Il gruppo dei Dimensione Brama hanno lasciato il programma la scorsa settimana, dopo una sfida all’ultima nota con Pablo Murphy che si è salvato con “SOS” degli Abba. Chi verrà eliminato questa sera a X Factor 2024? Per ora a rischio sembra essere proprio il cantante italo-scozzese che nella scorsa puntata ha ricevuto una serie di critiche dai giudici che non hanno apprezzato la performance troppo in stile “teen“. Anche quest’anno il format segue le due manche con le cover dei talenti per poi passare alla sfida finale tra chi finisce in ballottaggio dopo il voto del pubblico.

X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Diretta, eliminati: Paola in difficoltà manda via i Dimensione Brama

X Factor 2024, Gaia ospite della puntata di mercoledì 31 ottobre

Ritorna anche oggi 31 ottobre 2024 una nuova puntata di X Factor 2024 con un live attesissimo dopo l’esordio di mercoledì scorso. Ospite di stasera sarà Gaia Gozzi, la cantante che ha appena conquistato un altro disco di platino grazie alla canzone con Tony Effe “Sesso e Samba“. Non solo, Gaia è ancora la prima nelle classifiche radio italiane grazie ai singoli “Tokyo” e “Dea Saffica“, e questa sera ci farà sentire come sempre la sua splendida voce direttamente dal palco di X Factor 2024.

Puncake, X Factor 2024: perchè si chiamano così/ Il nome ha un significato importante: "È il nostro..."

Gaia festeggia anche il premio alla Billboard Women in Music, l’ambitissimo titolo di “Hitmaker of the year” che celebra i talenti capaci di creare canzoni hit nel proprio Paese. Intanto si attende la nuova puntata di X Factor 2024, che come sempre prevede anche l’Ante-Factor condotto da Gianluca Gazzoli prima che si inizi con il live show ufficiale. Intanto il profilo Instagram del programma ha deciso di svelare in anteprima quali saranno i brani assegnati ai concorrenti per il secondo live show, andiamo a scoprire quali sono!

X Factor 2024

A X Factor 2024 si continua con le assegnazioni ai cantanti, che del resto determinano in maniera importante l’esito della performance. Questa volta Paola Iezzi ha affidato a Pablo Murphy una delle canzoni più famose dei The Killers, “Mr. Brightside”, mentre LOWRAH canterà “Man Down” di Rihanna. Passiamo alla squadra di Jake La Furia che ha assegnato a EL MA “Try” di Pink, mentre ai The Foolz un grande classico della musica internazionale, i Kiss con I Was Made For Loving You mentre per Francamente “Mi fai impazzire” di Sfera Ebbasta e Blanco.

Proseguiamo con Manuel Agnelli e la sua squadra. Danielle canterà Ivan Graziani con “Lugano Addio”, mentre i PUNCAKE si esibiranno in “Gone Daddy Gone” dei Violent Femmes. Infine la bravissima Mimì con “Something On Your Mind” di Karen Dalton. In ultimo ma non per importanza, la squadra di Achille Lauro, con i Les Votives che porteranno sul palco “Sign of the times” di Harry Styles, Lorenzo Salvetti con “100 messaggi” di Lazza e I PATAGARRI con Salmo in “sw1n6o”.