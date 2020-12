ANDREA DAMANTE: ELISA VISARI NUOVA FIDANZATA?/ Caos a Dubai: anche la De Lellis…

Fuga d’amore a Dubai? E’ questa la domanda che si pone Francesco Fredella, giornalista de “Il Tempo”, dopo lo “scoop” riguardante Andrea Damante ed Elisa Visari. Le virgolette sono tuttora d’obbligo poiché non vi è ancora nessuna certezza del fatto che i due abbiano iniziato una relazione, eppure fa un certo effetto parlare di coincidenza viste le “spifferate” giunge alle orecchie del reporter. Quali, di grazia? Innanzitutto quella che vede l’ex tronista di Uomini e Donne a Dubai: guarda caso la stessa città degli Emirati Arabi Uniti in cui sta trascorrendo qualche giorno di vacanza la Visari, modella e attrice che nei mesi scorsi aveva fatto parlare di sé per un altro celebre fidanzamento, quello con il calciatore della Roma e della Nazionale, Niccolò Zaniolo. Tutto verificabile su Instagram, dove non mancano le foto di questi giorni a Dubai dei due…

ANDREA DAMANTE, ELISA VISARI NUOVA FIDANZATA?

Si può dire allora che sia la nuova fidanzata di Andrea Damante? Al momento manca la prova del nove, la “pistola fumante” che indichi in maniera incontrovertibile che tra i due è scoppiato l’amore. Secondo quanto scrive Francesco Fredella, però, c’è dell’altro. Il giornalista scrive infatti: “Un’indiscrezione che giunge alle nostre orecchie ci dice: “Damante e quella Elisa sono molto amici”“. Inevitabile pensare di unire i puntini, pensare che due personaggi come Damante e la Visari, accreditati di una “forte amicizia”, stiano trascorrendo dei giorni di vacanza nella stessa località non per puro caso ma poiché insieme. Lo ha pensato Fredella ma l’hanno ipotizzato gli stessi fan del dj veronese, che già immaginano un futuro del loro beniamino con la giovane attrice che di recente ha preso parte al film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. Cosa ne pensano i diretti interessati? Per il momento non parlano: la conferma che qualcosa bolle in pentola? Per ora non lo sappiamo, ma gli amanti del gossip saranno felici di sapere che a Dubai si trova (anche lei casualmente?) Giulia De Lellis, storica ex di Damante. Ci sono tutti gli ingredienti per un triangolo scoppiettante…



