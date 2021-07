Andrea Damante, “Understatement Pt.1″/ Da Uomini e Donne e GF Vip al Battiti Live 2021

Andrea Damante sarà tra i protagonisti sul palco del Battiti live di luglio 2013. Del segno dei pesci e figlio degli anni novanta, Andrea ha conquistato la notorietà grazie a più programmi televisivi, ma soprattutto grazie alla conduttrice Maria De Filippi nel suo Uomini e Donne, in cui Andrea ha partecipato come tronista. E’ stato, in verità, uno dei tronisti più amati dal pubblico italiano e la sua storia d’amore con l’influencer Giulia De Lellis ha fatto tribolare i cuori di tanti. Più tardi il modello sarà anche protagonista dell’altrettanto famosa trasmissione Grande Fratello Vip. Stasera lo vedremo esibirsi col suo nuovo brano Understatement Pt.1. Clicca qui per seguire la diretta e clicca qui per il canale Instagram.

Andrea Damante, inseguendo la passione

Inseguendo la sua passione per la musica Andrea Damante inizia a produrla e a lavorarci come disc jockey fino ad arrivare a spopolare con il suo più recente singolo, Understatement Pt.1, che potrebbe diventare una hit estiva come dimostrano le oltre duecentomila visualizzazioni del relativo video. Il brano ha come protagonista femminile la bellissima voce della collega Brigetta Truitt ed è il racconto, proprio dal punto di vista femminile di una storia d’amore tormentata e sofferta. Già disponibile alla radio, l’ormai celebre brano può essere ascoltato anche in streaming e sulle piattaforme digitali più note. Come protagonisti del video ritroviamo anche altri volti ormai celebrità dei social quali Giorgia Malerba e Biondo.

Andrea Damante e Elisa Visari: la sua nuova storia d’amore

Elisa Visari è la sua fidanzata attuale e sembrerebbe una storia più che seria. L’ex tronista di Uomini e Donne rivela infatti su più canali le sue intenzioni di voler rendere ancora più ufficiale la loro storia, perché no convolando a nozze e mettendo su famiglia (fonte ilsussidiario.net). E dopo più relazioni finite male, tra cui si cita nuovamente quella con Giulia De Lellis, Elisa sembrerebbe avere tutte le carte in regola per soddisfare il sogno amoroso del siciliano e tradizionalista Andrea. Modella, attrice e in più è una sportiva… tutte qualità che la rendono poliedrica e adatta ad un carattere volitivo come quello del bell’Andrea. Già coppia fissa dall’anno scorso, si possono avere notizie dei due dai rispettivi canali social sui quali li ritroviamo protagonisti di bellissimi viaggi, ma anche di momenti di spensierato e normalissimo tran tran quotidiano nella casa di Verona dell’ex tronista.

