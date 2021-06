Andrea Damante video Understatement/ 100mila visualizzazioni in 3 giorni: hit estiva?

“Understatement Pt.1” è il nuovo singolo di Andrea Damante uscito venerdì 18 giugno, il primo lavoro del dj pubblicato dopo aver firmato con la Warner Music Italia. Un grande passo avanti per l’ex tronista, che ha da sempre la passione per la musica, tanto da intraprendere la strada da disc jockey e produttore e non abbandonarla, nonostante l’esperienza televisiva. Il suo nuovo brano, interpretato dalla voce di Brigetta Truitt, è una storia d’amore complessa, sofferta e raccontata dal punto di vista femminile.

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali, “Understatement” presenta un sound internazionale e ha tutte le carte in regola per permettere ad Andrea Damante di essere tra i protagonisti dell’estate 2021. Ad aggiungersi ci sono le sonorità pop, un drop potente di bassi e versi che rimangono in testa molto facilmente.

Il video di Understatement di Andrea Damante

Venerdì 25 giugno è uscito sul canale YouTube della Warner Music Italia il videoclip ufficiale di “Understatement Pt.1”, che già riservava delle sorprese a livello di cast e in tre giorni ha raggiunto più di 100mila visualizzazioni. I più attenti hanno riconosciuto nel protagonista scelto per il video il cantante Biondo, ex concorrente di Amici. Al suo fianco c’è una nota TikToker, Giorgia Malerba, e insieme interpretano due fidanzati che affronteranno dei problemi a causa di un’altra ragazza.

Così come il brano di Damante è destinato a crescere di ascolti sulle varie piattaforme di streaming musicale, lo stesso vale anche per il video, complice la presenza dei due giovani tanto amati dal pubblico dei social. Giorgia Malerba, inoltre, è anche una cantante, oltre che star di TikTok con oltre 2 milioni di follower. Ha all’attivo già tre canzoni: Loca con te, No good e Il mio riflesso.

