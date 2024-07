Andrea Delogu asfalta Lino e Tony di Temptation Island 2024/ “Davvero credono all’interesse delle single?”

Lino e Tony nel mirino delle critiche dopo Temptation Island 2024: la stoccata di Andrea Delogu

Oltre ad ottenere un boom di ascolti, la prima puntata di Temptation Island 2024 ha sollevato migliaia di critiche e commenti da parte del popolo del web. Molti, però, anche i volti noti che si sono espressi sulle prime immagini andate in onda, focalizzandosi su due protagonisti in particolare: i due fidanzati Lino e Tony. Sono loro, d’altronde, ad aver dato maggiore spettacolo nella puntata d’esordio, dimenticando in un batter d’occhio le fidanzate, fiondandosi sulle tentatrici.

Alcune di queste, puntate da Lino e Tony, sono apparse altrettanto interessate, ma il pubblico di Temptation Island 2024 sa che fa parte del gioco e del compito che le single hanno. Un compito che i due ragazzi hanno forse dimenticato, cosa che fa notare la conduttrice e speaker radiofonica Andrea Delogu.

Andrea Delogu pungente: “Che problema hanno i fidanzati che credono all’interesse delle single?”

“Sto recuperando Temptation Island. – ha scritto Andrea Delogu su X (Twitter), aggiungendo – Ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi… che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool?”, ha tuonato con sarcasmo la conduttrice. Una stoccata non da poco, evidentemente verso i due fidanzati che sono stati gli unici protagonisti, in questo senso, nella prima puntata di Temptation Island 2024. Al punto tale che Alessia, fidanzata di Lino, ha già richiesto (e per due volte di seguito) il falò di confronto immediato. Scopriremo giovedì se Lino, dopo aver rifiutato il primo, ha accettato il secondo o, invece, ha deciso di confrontarsi con Alessia.

