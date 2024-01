Andrea Delogu dopo la separazione dall’ex marito: “Nessuno ci provò con me”/ “Si spaventavano tutti quando…”

Andrea Delogu dopo la separazione: “Quando ci provavo si spaventavano tutti“

Andrea Delogu, ospite della nuova puntata del podcast di Gianluca Gazzoli BSMT, si è raccontata a tutto tondo sull’amore e sulle esperienze del passato e del presente. Dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Francesco Montanari, la conduttrice radio si è legata sentimentalmente al modello Luigi Bruno, con cui la relazione sta procedendo a gonfie vele. Tuttavia, mesi dopo la separazione e prima di incontrare il suo attuale compagno, la Delogu ha ammesso di aver faticato a trovare l’uomo giusto.

“Non c’è stato uno che ci abbia provato con me. Io ci ho sempre provato. Per un anno ci ho provato con molte persone perché nessuno cedeva e quindi io volevo avere delle relazioni. Credimi, nessuno, e quando ci provavo io si spaventavano tutti. Non mi hanno toccato con un dito per mesi“, ha raccontato nel corso dell’intervista.

Andrea Delogu, l’episodio choc: “Uno mi disse: ‘Non sono un uomo oggetto’“

Andrea Delogu, in riferimento a queste resistenze da parte degli uomini nei suoi confronti in quel particolare periodo della sua vita, ha raccontato un episodio che l’ha davvero sconvolta: “Uno ricordo che mi ha scioccato una volta, poi ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto: ‘Basta, ho chiuso’. Ci si scriveva da un po’ di settimane, a un certo punto l’ho invitato a casa, e ho detto: ‘Basta no? Dai, vieni a casa’. Lui: ‘Dai, vengo a prendere un caffè e poi ti lascio, vado via, non ti preoccupare’. E io: ‘Ma no, poi rimani’. E lui: ‘Non sono un uomo oggetto‘“.

Poi, ne ricorda un altro, a dimostrazione delle difficoltà di trovare la persona giusta subito dopo la separazione: “Un altro, eravamo a cena, ci conoscevamo, ci siamo baciati, e io pensavo: ‘Abito qua’. Lui: ‘No perché so poi come succede: facciamo l’amore e poi tu sparisci‘“.

