Luigi Bruno, chi è il giovane fotomodello che ha conquistato Andrea Delogu

Prosegue tutto per il meglio tra Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno, più giovane di lei di sedici anni. Una differenza di età che sembra non creare alcun problema alla coppia, che si mostra sempre più unita e affiatata che mai. La relazione tra la showgirl e il ragazzo, inevitabilmente, incuriosisce e ha fatto molto discutere all’interno del mondo del gossip; in molti in fanno non credevano che tra il modello Luigi Bruno e la Delogu potesse davvero funzionare. E invece le cose vanno alla grande, in barba agli aspiranti corteggiatori della conduttrice che ora si sono dovuti arrendere.

In tal senso, però, ricordiamo la curiosa rivelazione di Andrea Delogu, che in un’intervista al podcast Basement ha raccontato di avere avuto delle difficoltà nel suo periodo da single. “Ci ho provato con molte persone perché volevo una relazione ma si spaventavano di me. Nessuno ci ha provato con me”, ha raccontato spiazzando un po’ tutti.

Andrea Delogu è rinata con il fidanzato Luigi Bruno al suo fianco

“Per mesi ci ho provato con molte persone, ma nessuno cedeva”, ha ribadito la conduttrice. Una situazione piuttosto surreale per Andrea Delogu che, un po’ all’improvviso, ha poi trovato l’amore con Luigi Bruno, il suo attuale fidanzato. Lui, a differenza di altri, non ha avuto paura, non ci ha pensato due volte a farsi avanti e a conoscere Andrea.

Così dopo il doloroso divorzio dall’ex marito Francesco Montanari, con cui ha vissuto una storia di sette anni fino al 2021, la Delogu ha voltato felicemente pagina. Il suo cuore oggi batte unicamente per Luigi Bruno ed entrambi hanno tutte le intenzioni di vivere appieno e senza limiti di alcun genere questo grande amore.

