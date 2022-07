Andrea Delogu elegante e sexy al Tim Summer Hits 2022/ Il suo look conquista il web

Andrea Delogu incanta al Tim Summer Hits: il look della conduttrice

La prima serata del Tim Summer Hits ha visto avvicendarsi sul palco un ricco parterre di ospiti musicali, di fronte ad una Piazza del Popolo gremita e vogliosa di musica ed energia. Alla conduzione Stefano De Martino e Andrea Delogu, coppia rivelatasi vincente, che non ha sfigurato e che ha saputo intrattenere con freschezza, simpatia… ed eleganza. Se il ballerino napoletano ha optato per una camicia bianca e un completo in blu scuro, la conduttrice radiofonica ha voluto creare il giusto abbinamento con la sua rossa chioma.

E così il vestito da lei prescelto non poteva che essere dello stesso colore: un rosso acceso, tempestato di paillettes. Un look appariscente e brillante, ma elegante allo stesso tempo e che ha rispecchiato perfettamente i tratti distintivi del carattere della conduttrice: energia e solarità.

Andrea Delogu conquista il web: “Bella e brava“

La scelta di stile di Andrea Delogu, unita alla sua professionalità e capacità di saper tenere il palco, hanno conquistato proprio tutti. Su Twitter sono numerosi gli utenti che, commentando la puntata, hanno anche esposto giudizi sull’operato della conduttrice e sul suo look. “Tweet di apprezzamento per Andrea Delogu, bella e brava” ha scritto un telespettatore, condividendo un fermo immagine della conduttrice di rosso vestita.

“Andrea Delogu è meravigliosa. Simpatica, veloce, semplice, bellissima, energica. Dovrebbero darle tutto il palinsesto” il commento di un altro utente. E un altro ancora: “Quanto è bella andrea delogu a me piace proprio tanto“. Look dunque approvato per il popolo del web, così come la conduzione su Rai2 di un evento musicale così importante.

