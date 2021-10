Andrea Delogu, ex Francesco Montanari/ Matrimonio finito: ora il bacio col modello…

Non siamo in grado di dire se Francesco Montanari, attore protagonista de “Il Cacciatore”, parlerà o meno della storia finita con Andrea Delogu. Il loro rapporto aveva fatto sognare tantissimi fan, che non perdevano occasione per sbirciare sui social la loro vita privata. Eppure l’incantesimo che aveva portato la coppia all’altare nel 2016, si è interrotto bruscamente già nel 2021. Le avvisaglie che non fosse tutto rose e fiori tra i due si erano avute già nel 2019, quando Andrea Delogu, intervistata a “Belve”, si era lasciata andare a delle dichiarazioni che avevano fatto parecchio scalpore: “Io credo di avere le corna”, aveva detto in quell’occasione. “Non ho le prove, ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito“.

Parole che era stata la stessa Delogu a rettificare poco tempo dopo, questa volta a “I Lunatici”, ammettendo di averle pronunciate dopo una lite col marito: “Mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo“.

Nessuno sa se i sentori denunciati da Andrea Delogu avessero del fondamento o meno, tanto più che la coppia dopo la fine della propria storia ha mantenuto il massimo riserbo sui motivi che hanno portato alla rottura. Fatto sta che la conduttrice adesso sembra avere voltato pagina: in più di un’occasione, infatti, è stata immortalata dal settimanale “Diva e Donna” mentre scambia un bacio appassionato con il modello Luigi Bruno, diversi anni più giovane di lei. Al netto di questa relazione, in ogni caso, erano ormai evidenti i problemi tra la Delogu e Montanari.

Era stata la stessa conduttrice a raccontare tempo addietro di essere stanca degli alti e bassi insiti nel rapporto con l’attore de “Il Cacciatore”: “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’… perché questa poi è la vita con un attore“.

