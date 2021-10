Francesco Montanari/ Silenzio dopo Andrea Delogu: “la mia più grande dolcezza…”

Sarà l’attore Francesco Montanari l’ospite di oggi nel corso della puntata de I Soliti Ignoti, la trasmissione in onda nel preserale di Raiuno e condotta da Amadeus. Di recente Montanari è tornato ad indossare i panni del procuratore antimafia Saverio Barone nella serie di Rai2, Il cacciatore 3. Inevitabilmente con la sua presenza in tv si riaccendono i riflettori anche sulla vita privata, a partire dalla chiacchierata fine del matrimonio con la conduttrice Andrea Delogu.

Montanari, in merito, non ha mai rilasciato dichiarazioni ed ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata al punto che anche nelle sue passate interviste si è sempre limitato a parlare solo di lavoro e dei ruoli che ha ricoperto fino ad oggi. Se Francesco Montanari non si pronuncia, pare invece che l’ormai ex moglie abbia voltato definitivamente pagina, almeno stando alla paparazzata di Diva e Donna che ha pizzicato la conduttrice Rai insieme al suo nuovo presunto compagno, il misterioso modello Luigi Bruno, molto più giovane di lei.

Il matrimonio tra Francesco Montanari e Andrea Delogu si era celebrato nel 2016 ma sarebbe giunto al capolinea già all’inizio del 2021, quando il gossip ha iniziato a parlare di una rottura tra i due. Era il 2019 quando ospite di Belve la Delogu aveva rilasciato una dichiarazione che fece molto chiacchierare: “Io credo di avere le corna”, diceva. “Non ho le prove, ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito”. Dichiarazioni in seguito alle quali la Delogu si disse poi pentita spiegando a I Lunatici che era reduce di una lite dall’allora compagno: “Mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo”, rivelò.

Non è chiaro, dunque, quali siano i veri motivi dietro la rottura, ma ciò che appare evidente è che Andrea sarebbe riuscita a voltare pagina mentre Francesco avrebbe deciso di tuffarsi anima e corpo nel lavoro. In una intervista di qualche mese fa per Repubblica, Montanari, apparentemente rude, svelò di avere anche un lato dolce e spiegò dove nasconde quella dolcezza: “Forse la racchiudo nella carezza dell’ascolto. Io credo che la mia più grande dolcezza stia nella capacità di ascoltare gli altri. Oggi sembra scontato ma non lo è per nulla”. Che sia stato un messaggio nascosto indirizzato alla ex moglie?

