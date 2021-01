Andrea Delogu/ “Francesco Montanari? Ci sono rimasta male…”

Andrea Delogu ospite della nuova puntata di “Affari Tuoi (Viva gli sposi)!“, il varietà condotto da Carlo Conti e trasmesso in prima serata su Rai1. La conduttrice de “La vita in diretta” durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha rivelato di aver scoperta a 26 anni di essere dislessica, ma anche di come quando era una ragazzina soffriva per i commenti di chi le dava “dell’intelligente ma non si applica’. A confessarlo è stata proprio la conduttrice radio-televisiva: “è intelligente ma non si applica”. Questa definizione mi faceva stare male. Come se fossi superficiale, come fosse colpa mia” ha spiegato. “Mi sono creduta svogliata”. Poi la scoperta che la Delogu ha raccontato con grande naturalezza: “ho scoperto di essere dislessica a 26 anni. Oggi sto molto meglio, mi porto sempre dietro in libro, nei momenti di pausa così mi godo la lettura”.

La dislessia però è diventato il suo punto di forza e a questo delicatissimo argomento la conduttrice e scrittrice ha deciso di dedicarci anche un libro in cui ha condiviso con tutti i lettori la sua esperienza. Proprio a chi soffre di dislessia e non solo, la Delogu ha detto: “non credete a chi cerca di farvi sentire sbagliati. Non lo siete”.

Andrea Delogu sul marito Francesco Montanari: “ci sono rimasta male…”

Non solo conduttrice e scrittrice, Andrea Delogu è anche una donna realizzata nel privato. La bravissima conduttrice radio-televisiva, infatti, è felicemente sposata con l’attore Francesco Montanari. Un amore importante che spinto la coppia a sposarsi nel 2016; un giorno indimenticabile per la Delogu che non nasconde di essere molto geloso dell’attore conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il Libanese di Romanzo Criminale. Parlando proprio del marito, la Delogu ha avuto uno sfogo sui social verso le tantissime fan che non solo scrivono al marito, ma gli chiedono anche un incontro.

“Ci sono rimasta male nel vedere che tante ammiratrici non soltanto lo apprezzano da lontano, ma chiedono di incontrarlo privatamente la sciando il numero di telefono e delle foto, tra l’altro meravigliose, bellissime. Quello che mi ha ferito non è la gelosia nei suoi confronti, è essere ferita nel fatto che ammiratrici e ammiratori non aspettino altro, è una ferita sull’orgoglio” ha raccontato Andrea Delogu ospite del programma Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.



