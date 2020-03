Andrea Denver “voglio uscire”/ Poi ci ripensa ma la mancanza di Adriana Volpe… (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver ha grossi dubbi sulle nomination del Grande Fratello Vip 2020 di questa sera. Sappiamo che in ballo ci sono tre concorrenti donna, ma il modello si interroga su come dare i voti in futuro. “Mi preoccupa molto, non so che fare”, ha confidato agli amici. “Non ti voglio consigliare male, ti invidio però perchè a me stanno antipatici tutti”, gli ha detto Antonella Elia, “soprattutto Antonio, Licia e Fernanda, ma anche se non ci fossero loro saprei chi votare. Non avrei neanche un ripensamento”. Denver tra l’altro aveva manifestato lo stesso dubbio anche a Paola Di Benedetto, che di contro gli ha suggerito di agire d’istinto. “Ma io mi prendo le persone a cuore”, ha aggiunto alla Elia, “sono abituato ad essere altruista”. Denver infatti vorrebbe giocare in modo corretto, evitando di ferire qualcuno con cui ha legato, soprattutto perchè si è affezionato all’intero gruppo della Casa. Intanto non sono solo questi pensieri che affollano la mente di Andrea, rimasto ormai senza Adriana Volpe. In questi giorni, il modello ha confidato a Patrick Pugliese di sentire molto la mancanza della conduttrice: “E’ bellissima, spero che stia bene. E’ veramente una bellissima donna”. Un sentimento condiviso visto che nella stessa giornata la Volpe ha pubblicato qualche foto della sua esperienza gieffina per sottolineare i momenti più belli, fra cui ci sono anche scatti con Andrea. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver

ANDREA DENVER E LA CRISI: “VOGLIO USCIRE DALLA CASA” POI IL CASO E’ RIENTRATO

Andrea Denver non è riuscito a rimanere immuni alle crisi che hanno colpito un po’ tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Nei giorni scorsi, il modello infatti ha rivelato agli amici di sentire la forte esigenza di uscire dalla Casa e di mollare tutto. Specialmente dopo aver ricevuto, assieme al gruppo, gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e in seguito all’uscita volontaria di Adriana Volpe. Alla fine però si è risolto tutto ed ha deciso di non fare il passo più lungo della gamba, riuscendo tra l’altro a rimanere lucido anche in occasione delle recenti liti. Antonella Elia in particolare ha cercato di seminare zizzania, rivelando a Sossio Aruta che secondo lei Antonio Zequila lo starebbe solo prendendo in giro. Il modello però ha deciso di intervenire e di sottolineare che in realtà ha sempre visto un feeling fra i due galli della Casa. Anche se a volte i loro scontri farebbero pensare ad altro. Andrea del resto ha creato un bel rapporto con entrambi, tanto che si è unito a Sossio per realizzare degli scherzi ai danni degli altri concorrenti. Prima o poi però dovrà fare una scelta e prendere posizione, magari proprio nei confronti dell’ex calciatore e dell’attore.



