Andrea Deologu, bacio romantico con il fidanzato Luigi Bruno/ “È tuo figlio?”. Lei replica e sbotta

Andrea Delogu e l’incontro in aeroporto con il fidanzato Luigi Bruno

Andrea Delogu sta vivendo un periodo sereno della sua vita sentimentale. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, la Delogu ha ritrovato l’amore con il modello Luigi Bruno, più giovane di lei di 17 anni. La differenza d’età tra i due non si fa sentire e la coppia è sempre più unita e innamorata. Da poco la Delogu e il fidanzato hanno festeggiato due anni insieme e, nelle scorse ore, hanno dimostrato di avere davvero un rapporto speciale.

Andrea, infatti, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui il fidanzato la raggiunge in aeroporto con un mazzo di fiori. Al settimo cielo, lei gli corre incontro per poi dare il via ad un bacio romantico. Una scena bellissima che, però, ha scatenato anche qualche commento e domanda infelice a cui la Delogu ha deciso di rispondere.

La replica di Andrea Delogu agli haters

Qualcuno ha deciso di rispondere alla storia del bacio con il fidanzato Luigi Bruno ponendo una domanda ad Andrea Delogu: “E’ tuo figlio?”. Domanda a cui la Delogu ha deciso di rispondere. “Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub“, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione”.

