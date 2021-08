Andrea Dermanis e Joannie Penniman, compagno e madre Mika/ I suoi due amori

Mika è stato uno degli ospiti della puntata di Canzone segreta andata in onda il 19 marzo scorso. Oggi quella puntata verrà trasmessa in replica in prima serata su Rai1, con il celebre cantautore e showman libanese che si mostrerà emozionato come mai prima d’ora. Mika ha parlato di un aspetto molto intimo e delicato della sua persona in un’intervista rilasciata nel 2019 al Corriere della Sera: “La mia omosessualità? Un mostro chiuso nell’armadio. Avevo 13 anni quando ero consapevole di essere omosessuale. La mia diversità era un gigante, un mostro nell’armadio”.

Mika/ A Canzone segreta a stento trattiene le lacrime, ecco perchè

L’amore per il compagno Andrea Dermanis

Oggi, però, Mika sembrerebbe essersi legato a un uomo, Andrea Dermanis, pressoché sconosciuto al mondo della televisione. Dermanis non appare mai nemmeno sui social, pur essendo impegnato in un settore in cui per forza di cose si è portati a stare davanti ai riflettori. Il suo lavoro, infatti, è quello di regista e documentarista per emittenti come Bbc, Channel 4, Sky Arte ed MTV. Più di recente si è occupato di videoclip musicali per diversi artisti famosi.

Mika/ "Le canzoni sono sempre collegate alla vita"

Mika e il rapporto con la madre Joannie Penniman: “L’ultimo concerto l’ho fatto per lei”

Di origini greche, Andrea Dermanis ha anche girato il video di Staring at the Sun, uno dei singoli dello stesso Mika. Vive e lavora a Londra, ma non si conoscono molti dettagli circa la sua vita personale. Alla notizia della sua omosessualità, la madre del cantante Joannie Penniman si è mostrata poco stupita: la donna, infatti, si era già accorta di tutto.

Joannie Penniman è morta da poco a causa delle complicanze di un tumore al cervello. Ha fatto in tempo, tuttavia, ad assistere all’ultimo concerto del figlio: “Tutta la mia famiglia era presente a quel concerto, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle”, ha dichiarato Mika in un’intervista del 4 febbraio a Le Parisien. “In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”.

Andreas Dermanis, compagno Mika/ Confessione choc:"È molto riservato e stron*o"

© RIPRODUZIONE RISERVATA