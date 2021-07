Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ Lui: “per amare serve il cuore non la testa”

Andrea di Carlo è l’ex fidanzato di Arisa, la cantante protagonista della nuova puntata di “Battiti Live”, la kermesse canora dell’estate condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. La coppia si è definitivamente lasciata? Non è chiaro se l’amore tra i due sia finito oppure no, anche se alcuni mesi fa l’agente aveva ufficializzato la cosa con un lungo messaggio pubblicato sui social: “in senso metaforico, i numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili solo per sé stessi e per zero. Ossia non hanno relazioni con altro, solo con se stessi e con il nulla”. Di Carlo aveva poi aggiunto: “mi è capitato di innamorarmi di un numero primo, perché l’amore capita e basta. Io però sono divisibile, ho relazioni con gli altri e detesto il nulla, quindi per me è impossibile stare con un numero primo. Per una star è facile sentirsi un numero primo, io non biasimo né giudico nessuno. Chi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Andrea di Carlo e Arisa: è davvero finita?

Le parole di Andrea di Carlo sono arrivate dopo l’intervista confessione di Arisa alla zia Mara Venier dove non ha menzionato minimamente il suo compagno. “Se qualcuno mi avesse chiesto cosa mi rende felice, avrei risposto lei. Non le lenzuola profumate” – ha detto l’ex fidanzato di Arisa che ha poi aggiunto – “bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome: l’amore è per i coraggiosi ed io lo sono. Quando ami, lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Non ci sarà nessun matrimonio, passo e chiudo”. Infine l’addio: “lei è un numero primo, io no. Cerca di essere felice Arisa, provaci ora ma senza di me. Buona vita”. Sta di fatto che a distanza di settimane Arisa e Andrea sono stati avvistati insieme e proprio in questi giorni l’agente ha fatto delle proposte davvero particolari alla ex fidanzata: “ho una proposta sexy da farti. Cresciamo insieme?”. Non solo ha anche aggiunto: “dammi il tuo cuore baby”. Cosa succederà tra i due?

