Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa/ “Lei non è fatta per stare in coppia”

Dopo una serie di storie finite male, Arisa sembrava finalmente trovato il grande amore in Andrea Di Carlo, manager e autore Tv (è tra le firme di “Oggi è un altro giorno“, condotto da Serena Bortone), al punto tale che tutti sembravano convinti che subito dopo la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo un anno fa potesse arrivare l’annuncio delle nozze ormai imminenti. E invece, a primavera ormai inoltrata, i due si sono detti definitivamente addio.

Chi conosce bene a Rosalba (questo il vero nome dell’artista) sa bene quanto lei abbia sofferto per la fine di questo rapporto, anche se c’è chi era convinto che uno dei due potesse fare dietrofront, come era già accaduto in passato. Questo invece non è successo, anzi i due sono se le sono certamente mandate a dire, a conferma di come un po’ di rancore sia rimasto tra loro.

Andrea Di Carlo e l’amore finito con Arisa: l’uomo non le manda a dire

Poco tempo dopo l’ufficialità della fine della love story, era stato proprio Di Carlo a prendere la parola e a chiarire la situazione con la ex: “La rottura è definitiva – aveva detto al settimanale ‘Oggi’ -. Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia. Almeno con me“.

L’addio tra loro ha però influito anche sull’esperienza che la cantante ha fatto recentemente, accettando di partecipare a “Ballando con le stelle”. Andrea, infatti, è il manager di altri due concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, Federico Fashion Style e Morgan. L’artista potentina aveva chiesto agli autori del format di non incontrare l’ex dietro le quinte, costringendoli così a modificare almeno in parte i programmi. L’uomo non ha timore nell’indicare cosa l’abbia spinto a chiudere la relazione: “Da Napoli l’ho accompagnata a Pignola, il suo paese di origine, a casa dei genitori. Sua madre ci aveva preparato le lasagne. E invece abbiamo litigato durante il viaggio. Alla fine quando eravamo quasi arrivati lei è scesa e ha fatto l’ultimo tratto a piedi, ha detto che non voleva più vedermi. Sono tornato a Roma con le sue valigie. che ho portato a ‘Ballando’. Avrebbe almeno potuto farmi salire a casa, a pranzare, riposare mezz’ora. E invece no”.

